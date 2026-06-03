El furor por el Mundial 2026 ya se siente en el Perú, pero esta vez viene acompañado de un duro golpe al bolsillo de los coleccionistas. Llenar el álbum oficial de la Copa del Mundo se ha transformado en un auténtico lujo. Según estimaciones recientes, un fanático peruano podría gastar entre S/3,360 y S/4,200 para completarlo si se limita únicamente a la compra de sobres.

Este incremento ha encendido las alarmas entre los aficionados, quienes ya lo catalogan como el álbum más caro de la historia en el país. El costo total de la inversión llega a superar hasta cuatro salarios mínimos vitales, abriendo el debate sobre si la tradición de las “figuritas” se está volviendo inaccesible.

¿Por qué el álbum del Mundial 2026 es el más caro de la historia?

La principal razón detrás de este presupuesto de locura es el aumento exponencial en el precio de los sobres. Actualmente, cada sobre cuesta S/4.20, un valor que representa trece veces más de lo que costaba hace algunos años en ediciones previas del torneo.

A esto se le suma el colosal tamaño de la colección. Para esta edición de la Copa del Mundo, el álbum consta de un total de 980 figuritas. Con más selecciones participantes en el torneo, el número de cromos ha crecido considerablemente, obligando a los coleccionistas a comprar muchas más cajas para probar su suerte con los stickers más difíciles.

¿Cuántas figuritas tiene el álbum del Mundial 2026?

Una de las grandes sorpresas de esta edición es el volumen de la colección. El álbum oficial del Mundial 2026 cuenta con un total de 980 figuritas. Este incremento masivo se debe directamente al nuevo formato del torneo de la FIFA, que ahora alberga a 48 selecciones en lugar de las 32 habituales. Al haber más equipos, el número de páginas y cromos se ha disparado, convirtiéndose en un reto titánico (y bastante costoso) para los coleccionistas peruanos que buscan pegar hasta el último sticker.

El fuerte impacto en el bolsillo: Más de 4 sueldos mínimos en el Perú

Para poner el costo en perspectiva, el gasto estimado de hasta S/4,200 para llenar el álbum equivale a más de cuatro remuneraciones mínimas vitales en el Perú. Lo que antes era un pasatiempo familiar o una actividad escolar, hoy compite directamente con el presupuesto mensual de la canasta básica de cualquier hogar peruano.

Nota para el coleccionista: El cálculo de S/3,360 a S/4,200 se basa en la compra estadística de sobres necesarios para reducir el margen de repetidas, pero la cifra podría elevarse si la “suerte” no acompaña al comprador.

Estrategias para llenar el álbum del Mundial sin gastar una fortuna

Ante estos precios prohibitivos, la comunidad de coleccionistas en el Perú ya está buscando alternativas para no dejar la cartilla incompleta. Si quieres ahorrar unos cuantos soles, toma nota de estas recomendaciones:

El clásico “cambio de repetidas”: Los puntos de encuentro masivos (como parques o centros comerciales) serán vitales para intercambiar las figuras duplicadas en lugar de seguir comprando sobres a ciegas.

Los puntos de encuentro masivos (como parques o centros comerciales) serán vitales para intercambiar las figuras duplicadas en lugar de seguir comprando sobres a ciegas. Comprar por ‘paquetón’ o caja cerrada: Adquirir las cajas completas en distribuidores autorizados suele ofrecer un ligero descuento por sobre en comparación con la compra al por menor.

Adquirir las cajas completas en distribuidores autorizados suele ofrecer un ligero descuento por sobre en comparación con la compra al por menor. Mercados de reventa legal: Hacia el final del mundial, comprar los números específicos que te faltan en el mercado secundario suele ser mucho más barato que arriesgarse con sobres nuevos.

¿Será este el último álbum Panini de los Mundiales?

Esta es la pregunta que mantiene en vilo a los coleccionistas de toda la vida. Existe una fuerte incertidumbre sobre si la edición del 2026 marcará el fin de la era Panini en las Copas del Mundo de la FIFA. En los últimos años, el mercado de las licencias de fútbol ha sufrido un terremoto: la editorial italiana ya perdió torneos clave como la Eurocopa ante gigantes como Topps.

Si bien los rumores de que la FIFA podría vender sus derechos exclusivos a otra corporación de cartas coleccionables son constantes, el Mundial 2026 se perfila como un cierre de ciclo histórico, lo que podría aumentar el valor nostálgico —y de reventa en el futuro— de esta costosa colección.