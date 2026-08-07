La cantidad de veces que deberías ir al baño al día, según un nuevo estudio | Foto: Pexels
La cantidad de veces que deberías ir al baño al día, según un nuevo estudio | Foto: Pexels
Por Redacción EC

Un reciente estudio científico volvió a poner el foco en un hábito cotidiano que muchas personas pasan por alto: la frecuencia con la que van al baño. Aunque normalmente solo se presta atención a las deposiciones cuando aparecen problemas como estreñimiento o diarrea, una nueva investigación encontró que este aspecto también podría estar relacionado con el funcionamiento del organismo y la salud intestinal. Los hallazgos ofrecen nuevas pistas sobre cómo ciertos hábitos diarios pueden influir en el bienestar. Además, los investigadores creen que estos resultados podrían abrir nuevas líneas de estudio. Descubre qué frecuencia se asoció con mejores indicadores de salud y qué señales podrían alertar sobre posibles cambios en el organismo.

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