Un reciente estudio científico volvió a poner el foco en un hábito cotidiano que muchas personas pasan por alto: la frecuencia con la que van al baño. Aunque normalmente solo se presta atención a las deposiciones cuando aparecen problemas como estreñimiento o diarrea, una nueva investigación encontró que este aspecto también podría estar relacionado con el funcionamiento del organismo y la salud intestinal. Los hallazgos ofrecen nuevas pistas sobre cómo ciertos hábitos diarios pueden influir en el bienestar. Además, los investigadores creen que estos resultados podrían abrir nuevas líneas de estudio. Descubre qué frecuencia se asoció con mejores indicadores de salud y qué señales podrían alertar sobre posibles cambios en el organismo.

¿CUÁNTAS VECES AL DÍA RECOMIENDA EL ESTUDIO IR AL BAÑO?

La investigación concluyó que las personas que realizaban una o dos deposiciones al día presentaban los indicadores más favorables de salud intestinal y metabolismo. Según el análisis, ese patrón estuvo relacionado con una microbiota más equilibrada y un mejor funcionamiento del organismo frente a quienes evacuaban con menor o mayor frecuencia.

Los investigadores aclaran que esto no significa que todas las personas deban evacuar exactamente ese número de veces al día, ya que cada organismo tiene su propio ritmo. Aun así, los datos muestran una asociación con mejores indicadores de salud.

¿QUÉ SUCEDE CUANDO HAY ESTREÑIMIENTO O DIARREA?

El estudio detectó diferencias entre quienes padecían estreñimiento y quienes tenían diarrea frecuente. En el primer caso, las heces permanecen más tiempo en el intestino, permitiendo que algunos microorganismos produzcan compuestos que podrían afectar a los riñones.

Por el contrario, durante la diarrea el organismo elimina grandes cantidades de ácidos biliares, sustancias esenciales para la digestión y absorción de las grasas.

¿QUÉ HÁBITOS SE ASOCIARON CON UNA MEJOR SALUD INTESTINAL?

El equipo encontró que las personas con una o dos deposiciones diarias también compartían hábitos saludables, como consumir más frutas y verduras, mantenerse bien hidratadas, hacer ejercicio con frecuencia y seguir una alimentación basada principalmente en productos de origen vegetal.

“Comer más frutas y verduras fue la señal más clara que observamos, junto con beber mucha agua, hacer ejercicio regularmente y seguir una dieta basada en plantas”, explicó el experto en microbiomas Sean Gibbons.

¿CÓMO SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN?

Los científicos analizaron información de más de 1.400 adultos sanos, incluyendo análisis de sangre, microbiota intestinal, alimentación, genética y estilo de vida, para identificar posibles relaciones con la frecuencia de las deposiciones.

Los resultados fueron publicados en la revista científica Cell Reports Medicine.

(Foto referencial: Shutterstock)

¿LOS RESULTADOS DEMUESTRAN QUE IR MÁS VECES AL BAÑO PREVIENE ENFERMEDADES?

Los autores advierten que los hallazgos deben interpretarse con cautela. “El estudio muestra correlaciones, pero no prueba causalidad”, señalan, por lo que no puede asegurarse que modificar la frecuencia de las deposiciones reduzca el riesgo de enfermedades crónicas.

También indican que harán falta nuevas investigaciones para confirmar si cambiar los hábitos intestinales genera beneficios concretos para la salud, según recoge el diario La República. Mientras tanto, consideran que el estreñimiento persistente y la diarrea frecuente pueden ser señales que merecen atención.

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