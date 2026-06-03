El Mundial 2026 ya está aquí. La gran cita del fútbol internacional paraliza al planeta con un formato inédito de 48 selecciones y tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. Mientras los nuevos aspirantes sueñan con hacer historia, las potencias de siempre buscan consolidar su legado o romper sequías dolorosas. Para calentar motores de cara a este torneo histórico, es obligatorio repasar el Olimpo del fútbol. ¿Quién domina el palmarés global? ¿Qué selecciones miran a todos desde arriba? A continuación, repasamos la lista histórica de máximos ganadores de la Copa del Mundo.

Lista histórica de campeones del mundo (Rankeada)

Para entender de un solo vistazo cómo se reparte el éxito en la historia del fútbol, así queda el ranking oficial de campeones antes de que ruede el balón en el Mundial 2026:

1. Brasil – 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

– 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) 2. Alemania – 4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014)

– 4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014) 3. Italia – 4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006)

– 4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006) 4. Argentina – 3 títulos (1978, 1986, 2022)

– 3 títulos (1978, 1986, 2022) 5. Francia – 2 títulos (1998, 2018)

– 2 títulos (1998, 2018) 6. Uruguay – 2 títulos (1930, 1950)

– 2 títulos (1930, 1950) 7. Inglaterra – 1 título (1966)

– 1 título (1966) 8. España – 1 título (2010)

El exclusivo club de los campeones del mundo

Ganar un Mundial es una hazaña reservada para muy pocos. Desde la primera edición disputada en Uruguay en 1930, se han jugado más de 20 torneos, pero solo ocho selecciones distintas han tenido el privilegio de levantar el trofeo más codiciado del deporte.

Este torneo no solo premia al mejor del momento, sino que forja la identidad futbolística de naciones enteras. La batalla por el trono histórico se reactiva en este 2026, donde algunas potencias buscan empatar al líder de la clasificación, mientras que el actual campeón, Argentina, intentará seguir escalando posiciones en este selecto grupo.

Brasil y el sueño del ‘Hexa’ en el Mundial 2026

Cuando se habla de la Copa del Mundo, es imposible no pensar en la camiseta ‘verdeamarela’. Brasil es el máximo ganador de la historia de los Mundiales con 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). La tierra de Pelé, Ronaldo y Ronaldinho ha marcado el estándar del “juego bonito” a nivel global.

Sin embargo, el gigante sudamericano arrastra una racha que pesa: su última corona fue en Corea-Japón 2002. En el Mundial 2026, Brasil llega con la presión y la obsesión de conseguir el ansiado “Hexacampeonato”, un logro que los distanciaría aún más de sus perseguidores europeos.

El acecho de Europa: Alemania e Italia persiguen la cima

Justo detrás de Brasil, el continente europeo impone su fuerza con dos gigantes que suman cuatro estrellas cada uno: Alemania e Italia.

Alemania (4 títulos): El cuadro teutón (1954, 1974, 1990, 2014) es sinónimo de constancia. No solo tienen cuatro copas, sino que son la selección con más finales disputadas (8) y más podios en la historia.

El cuadro teutón (1954, 1974, 1990, 2014) es sinónimo de constancia. No solo tienen cuatro copas, sino que son la selección con más finales disputadas (8) y más podios en la historia. Italia (4 títulos): La Azzurra (1934, 1938, 1982, 2006) tiene una relación mística con este torneo. Tras duras ausencias en ediciones recientes, el regreso de Italia a los primeros planos internacionales es una de las grandes narrativas que siempre genera expectativa en el ecosistema fútbol.

Argentina y el efecto Messi: en busca de la cuarta estrella

El vigente campeón del mundo llega al Mundial 2026 con el pecho inflado. Tras la histórica coronación en Qatar, la Selección Argentina alcanzó las 3 copas del mundo (1978, 1986, 2022), rompiendo una sequía de 36 años de la mano de Lionel Messi.

Con este tercer título, la Albiceleste se despegó de Francia y Uruguay, consolidándose en el cuarto lugar en solitario de la tabla histórica. En esta nueva edición norteamericana, el desafío argentino será mantener la corona y demostrar que su hambre de gloria sigue intacta.

Francia, Uruguay, Inglaterra y España: los que cierran la lista

El mapa de campeones se completa con cuatro selecciones de enorme tradición que saben lo que es tocar la gloria, divididas entre el bicampeonato y la gloria única:

Francia (2 títulos): Campeones en 1998 y 2018, los galos han sido la potencia más dominante del siglo XXI, alcanzando tres de las últimas siete finales disputadas.

Campeones en 1998 y 2018, los galos han sido la potencia más dominante del siglo XXI, alcanzando tres de las últimas siete finales disputadas. Uruguay (2 títulos): Los pioneros. Ganadores del primer Mundial en 1930 y protagonistas del inolvidable “Maracanazo” en 1950.

Los pioneros. Ganadores del primer Mundial en 1930 y protagonistas del inolvidable “Maracanazo” en 1950. Inglaterra (1 título): Los inventores del fútbol tocaron el cielo en su propia casa en 1966.

Los inventores del fútbol tocaron el cielo en su propia casa en 1966. España (1 título): Marcaron una época dorada con su estilo de posesión, coronándose en Sudáfrica 2010.

¿Habrá un nuevo campeón en el Mundial 2026?

El formato de 48 equipos abre la puerta a más sorpresas que nunca. Selecciones de la UEFA que siempre se quedan a las puertas (como los Países Bajos o Portugal) o potencias emergentes de África y Concacaf sueñan con romper el statu quo.

¿Se mantendrá el trofeo en manos de los sospechosos comunes o seremos testigos del nacimiento de una nueva potencia futbolística? El Mundial 2026 dictará sentencia.