La cuenta regresiva terminó. El torneo más grande de la historia arranca en territorio nacional y millones de aficionados buscan los detalles exactos para no perderse el pitazo inicial. La Copa Mundial 2026 tendrá una apertura histórica, y si estás en México, aquí te contamos exactamente cómo y dónde sintonizarla en vivo de forma legal y oficial.

Fecha y horario oficial de la ceremonia de apertura en el Estadio Azteca

Por tercera vez en su historia, el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) será el epicentro del planeta futbolístico. La gran fiesta comenzará el próximo jueves 11 de junio.

De acuerdo con el cronograma oficial de la FIFA, estos son los horarios clave para el tiempo del centro de México (CDMX):

11:30 AM: Inicio de la Ceremonia de Inauguración (espectáculo musical y artístico).

Inicio de la Ceremonia de Inauguración (espectáculo musical y artístico). 01:00 PM: Pitazo inicial del partido inaugural: México vs. Sudáfrica.

Dato oficial: La FIFA confirmó que las puertas del estadio abrirán desde las 7:30 AM para los asistentes presenciales debido a las activaciones previas, pero la transmisión del show principal en pantallas comenzará a las 11:30 AM.

Canales para ver la inauguración en televisión abierta en México

La mejor noticia para la afición mexicana es que la transmisión de la ceremonia de apertura y el primer partido de la Selección Nacional serán completamente gratuitos. Los dos gigantes de la televisión abierta en el país confirmaron la cobertura sin costo a través de una simple antena digital:

Televisa / TUDN: Podrás seguir el evento en vivo a través de Canal 5 y Las Estrellas .

Podrás seguir el evento en vivo a través de y . TV Azteca: La transmisión estará disponible por la señal de Azteca 7.

Ambas señales contarán con coberturas previas especiales desde temprano para analizar el color y los detalles desde el Coloso de Santa Úrsula.

Opciones en streaming para ver el inicio del Mundial 2026 en vivo

Si prefieres seguir el evento desde tu celular, tablet o Smart TV a través de internet, el esquema de derechos digitales en México funciona de la siguiente manera:

ViX Premium: Es la única plataforma digital que cuenta con los derechos de transmisión para emitir los 104 partidos del torneo completo. Para disfrutar la inauguración por streaming con calidad garantizada, puedes sintonizarla mediante su suscripción activa o el complemento “World Cup 2026”.

Es la única plataforma digital que cuenta con los derechos de transmisión para emitir los 104 partidos del torneo completo. Para disfrutar la inauguración por streaming con calidad garantizada, puedes sintonizarla mediante su suscripción activa o el complemento “World Cup 2026”. Plataformas gratuitas: Tanto la app de TV Azteca Deportes (y su sitio web tvazteca.com) como la plataforma de TUDN ofrecerán streaming gratuito únicamente de los partidos que van por televisión abierta, incluyendo este partido de inauguración.

¿Qué artistas se presentarán en la inauguración del Mundial?

La FIFA preparó un espectáculo con una fuerte identidad hispana e internacional para dar la bienvenida al torneo de 48 selecciones. Aunque la lista completa se mantiene con sorpresas de producción, se ha confirmado la participación de grandes talentos que musicalizarán el evento en el Estadio Azteca, entre ellos: Maná, Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Los Ángeles Azules y la participación internacional de Tyla.

Asegúrate de sintonizar las señales oficiales desde las 11:30 AM para disfrutar de este despliegue cultural antes de que ruede el balón en el debut de México.

Calendario de partidos de México en el Mundial 2026