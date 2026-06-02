Resumen

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Fechas, horarios confirmados y canales de televisión abierta y streaming para seguir en vivo el debut de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca. (Foto: Getty Images)
Fechas, horarios confirmados y canales de televisión abierta y streaming para seguir en vivo el debut de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca. (Foto: Getty Images)
Por Paolo Valdivia

La cuenta regresiva terminó. El torneo más grande de la historia arranca en territorio nacional y millones de aficionados buscan los detalles exactos para no perderse el pitazo inicial. La Copa Mundial 2026 tendrá una apertura histórica, y si estás en México, aquí te contamos exactamente cómo y dónde sintonizarla en vivo de forma legal y oficial.

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