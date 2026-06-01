El torneo más importante del planeta está de vuelta. El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del balompié al ser la primera edición que contará con la participación de 48 selecciones nacionales y tres países organizadores: Estados Unidos, México y Canadá. La gran fiesta del fútbol arranca este jueves 11 de junio en el imponente Estadio Azteca, un escenario histórico que recibirá su tercera inauguración mundialista.

Para los fanáticos en territorio peruano, la expectativa es total. Si quieres planificar tu jornada para no perderte el show artístico, los discursos oficiales y el vibrante partido de apertura, en esta guía completa te detallamos los horarios exactos, las señales de televisión abierta, los servicios de cable y las plataformas de streaming oficiales para seguir el evento en directo.

Horario de la inauguración del Mundial 2026 en el Perú

La FIFA ha programado las actividades de la jornada inaugural para que coincidan con la tarde en el huso horario peruano, lo que facilitará a miles de aficionados seguir la transmisión desde sus hogares o centros de trabajo. El cronograma oficial establece que la ceremonia previa comenzará una hora y media antes del pitazo inicial.

Toma nota de los horarios clave para el público peruano:

Inicio de la transmisión previa: 11:30 a. m. (Hora de Perú)

11:30 a. m. (Hora de Perú) Ceremonia oficial de inauguración: 12:30 p. m. (Hora de Perú)

12:30 p. m. (Hora de Perú) Partido inaugural (México vs. Sudáfrica): 2:00 p. m. (Hora de Perú)

Se recomienda sintonizar las señales con anticipación, ya que se prevé un despliegue tecnológico sin precedentes para el espectáculo musical, el cual contará con artistas internacionales de primer nivel que representarán la diversidad cultural de los tres países anfitriones.

Canales de TV para ver el Mundial 2026 en señal abierta y cable

La cobertura televisiva en el Perú estará dividida entre la televisión de señal abierta gratuita y los servicios de televisión por suscripción, garantizando que toda la población tenga acceso al compromiso inicial del campeonato.

Estas son las opciones disponibles en la grilla televisiva local:

América Televisión (Canal 4 / 704 HD): Es la cadena oficial de señal abierta que llevará las emociones del torneo de forma completamente gratuita . América TV transmitirá en vivo la ceremonia de inauguración y el partido de apertura. Cabe destacar que este canal emitirá un total de 40 encuentros seleccionados a lo largo de la competencia, incluyendo las semifinales y la gran final.

Es la cadena oficial de señal abierta que llevará las emociones del torneo de forma . América TV transmitirá en vivo la ceremonia de inauguración y el partido de apertura. Cabe destacar que este canal emitirá un total de 40 encuentros seleccionados a lo largo de la competencia, incluyendo las semifinales y la gran final. DSPORTS / DIRECTV: Para quienes cuentan con este servicio de televisión satelital, la cadena ofrecerá una cobertura total y exclusiva. A través de sus señales complementarias (DSPORTS 2 y DSPORTS+), se transmitirá el evento con análisis tácticos, cámaras alternativas y entrevistas exclusivas desde la cancha del Estadio Azteca. DIRECTV es la única plataforma que cuenta con los derechos de los 104 partidos del torneo.

Páginas y aplicaciones de streaming para ver la inauguración en vivo

El consumo de contenido digital sigue en auge, y para este torneo las alternativas de streaming permitirán a los usuarios seguir el minuto a minuto desde smartphones, tablets, computadoras o Smart TVs sin necesidad de estar frente a un televisor tradicional.

Las aplicaciones e internet en el Perú tendrán las siguientes opciones autorizadas:

América TV GO: La plataforma digital de América Televisión transmitirá de forma gratuita la misma señal del canal abierto. Cuenta con una aplicación compatible con sistemas iOS y Android, ideal para ver el partido fuera de casa.

La plataforma digital de América Televisión transmitirá de forma gratuita la misma señal del canal abierto. Cuenta con una aplicación compatible con sistemas iOS y Android, ideal para ver el partido fuera de casa. DGO (DirecTV GO): El servicio de streaming premium de DIRECTV incluirá la señal en alta definición de DSPORTS. Los usuarios suscritos podrán disfrutar de contenido estadístico en tiempo real y repeticiones instantáneas de las jugadas más polémicas.

El servicio de streaming premium de DIRECTV incluirá la señal en alta definición de DSPORTS. Los usuarios suscritos podrán disfrutar de contenido estadístico en tiempo real y repeticiones instantáneas de las jugadas más polémicas. Disney+ Premium: Gracias a las alianzas de distribución de contenido, la plataforma de Disney emitirá una selección de 30 partidos del torneo a través del catálogo de ESPN, incluyendo el show de apertura y el debut del Grupo A.

Detalles del partido inaugural: México vs. Sudáfrica

El encuentro que abrirá los fuegos del Grupo A pondrá frente a frente a la selección de México, que buscará imponer su condición de local con el apoyo de más de 80 mil espectadores, ante una escuadra de Sudáfrica que promete ser un rival sumamente físico y ordenado.

Este choque no solo define los primeros tres puntos del certamen, sino que activará de manera oficial el nuevo formato de competencia de la FIFA, donde los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a una inédita ronda de dieciseisavos de final. La mesa está servida para vivir un mes lleno de pura pasión futbolística.