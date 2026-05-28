El álbum de Panini del Mundial 2026 se ha convertido en una verdadera sensación entre los aficionados al fútbol alrededor del mundo. Miles de coleccionistas viven con entusiasmo la fiebre mundialista mientras intentan completar cada página del tradicional álbum. Para alcanzar ese objetivo, los fanáticos deben reunir sobres y las 980 figuritas oficiales que conforman la colección. Sin embargo, completar el álbum no resulta sencillo, ya que existen estampas especialmente difíciles de encontrar, convirtiéndose en las más buscadas e intercambiadas entre coleccionistas. Por primera vez en la historia del álbum de Panini, la colección alcanza casi mil figuritas debido a la implementación del nuevo formato de la FIFA World Cup, que contará con la participación de 48 selecciones. Esta ampliación del torneo incrementó considerablemente la cantidad de estampas disponibles, haciendo que completar el álbum represente un reto aún mayor para los coleccionistas y aficionados al fútbol.

La lista de las figuritas más complicadas de conseguir del Álbum Panini del Mundial 2026

Conseguir el álbum completo se ha vuelto un verdadero desafío para muchos coleccionistas. Y es que, más allá del aumento de figuritas, existen estampas que casi no aparecen en los sobres, convirtiéndose en las más buscadas y elevando su demanda en intercambios y ventas por internet.

Lionel Messi (Argentina)

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Kylian Mbappé (Francia)

Lamine Yamal (España)

Los detalles que debes conocer sobre el Álbum Panini Mundial 2026

980 figuritas

112 páginas en total

18 retratos de futbolistas por selección

Una foto grupal por selección

Escudo brillante

Sobres con siete figuritas

Precio sugerido en Perú por sobre: S/ 4,20

Precio del álbum tapa blanda: S/ 9,90

Precio del álbum tapa dura (colección): S/ 49,90

Precio del álbum tapa dura Gold: S/ 99,90

Precio del Paquetón (caja con 104 sobres): S/ 420,00

Los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza

Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Brasil, Marruecos, Haití y Escocia Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez

Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay Grupo I: Francia, Senegal, Irak y Noruega

Francia, Senegal, Irak y Noruega Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Argentina, Argelia, Austria y Jordania Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia

Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá