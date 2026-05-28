Por Redacción EC

El álbum de Panini del Mundial 2026 se ha convertido en una verdadera sensación entre los aficionados al fútbol alrededor del mundo. Miles de coleccionistas viven con entusiasmo la fiebre mundialista mientras intentan completar cada página del tradicional álbum. Para alcanzar ese objetivo, los fanáticos deben reunir sobres y las 980 figuritas oficiales que conforman la colección. Sin embargo, completar el álbum no resulta sencillo, ya que existen estampas especialmente difíciles de encontrar, convirtiéndose en las más buscadas e intercambiadas entre coleccionistas. Por primera vez en la historia del álbum de Panini, la colección alcanza casi mil figuritas debido a la implementación del nuevo formato de la FIFA World Cup, que contará con la participación de 48 selecciones. Esta ampliación del torneo incrementó considerablemente la cantidad de estampas disponibles, haciendo que completar el álbum represente un reto aún mayor para los coleccionistas y aficionados al fútbol.