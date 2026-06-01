IShowSpeed lo hizo de nuevo. A las puertas del inicio de la Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026, el creador de contenido norteamericano ha revolucionado las plataformas de ‘streaming’ con el lanzamiento oficial de “World Cup (Champions)”. Tras semanas de filtraciones y un rodaje multitudinario que paralizó la ciudad de Miami, el tema ya se perfila como uno de los himnos no oficiales favoritos de la hinchada global.

La canción destaca por mantener la energía caótica, acelerada y llena de adrenalina que caracteriza a Darren Watkins Jr. (nombre real del streamer). A diferencia de su éxito para Qatar 2022, el cual estaba fuertemente centrado en su idolatría por Cristiano Ronaldo, esta nueva entrega apuesta por una tónica mucho más global, enfocada en la gloria de levantar el trofeo y en la unión de las culturas del fútbol.

Esta es la canción completa

Así es la estructura y el ritmo del nuevo éxito de Speed

El tema inicia con una larguísima y veloz introducción donde Speed recita una lista de países en orden alfabético —desde Argentina y Argelia hasta Estados Unidos y Uruguay— con el claro objetivo de apelar al orgullo nacional de sus millones de seguidores en todo el mundo. Tras cerrar la introducción con su ya característico grito de guerra: “Let’s play football!”, la canción rompe en un beat pesado y bailable diseñado especialmente para sonar en los estadios y viralizarse en plataformas como TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts.

El coro es directo, repetitivo y sumamente pegajoso, invitando a la audiencia a levantar sus banderas (“Put your flags up in the air / Put your hands up in the air”), una fórmula que busca replicar el fenómeno de masas de los grandes clásicos mundialistas del pasado.

Letra oficial de ‘World Cup (Champions)’ en español

A continuación, te compartimos la traducción de las estrofas principales y el coro del nuevo hit de IShowSpeed:

[Introducción] Vamos, un momento... Qué sueño es este. ¡Vamos! (Lista de países: Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia, Brasil, Canadá, Colombia, República Checa, Egipto, Inglaterra, Francia, Alemania, Ghana, Haití, Irán, Irak, Japón, Jordania, México, Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Paraguay, Portugal, Arabia Saudita, Senegal, Escocia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Turquía, USA, Uzbekistán, Uruguay, Costa de Marfil...) ¡Vamos a jugar fútbol!

[Coro] Porque este es el Mundial, levanten sus banderas en el aire. Pongan sus manos en el aire, levanten sus banderas porque esta es la Copa del Mundo. Pongan sus banderas arriba, manos en el aire... ¡Ahora vamos! Vamos a luchar, somos la noche, así es. Esta noche vamos con todo, vivimos para este momento.

[Verso] Nos levantamos hasta el final. Tenemos que soñar, soñar hasta que ganemos. Entrégame la copa, el campeonato. Me la voy a llevar de vuelta a mi casa. Todo el mundo lo sabe...

[Outro] Cuando doy un paso, piso con la izquierda. Paso con la derecha, saco el pecho. Enfoqué mi mente, respiro profundo y espero al resto. ¡Esta es la Copa del Mundo! Levanten las manos en el aire...

Esta es la segunda canción de IShowSpeed para un Mundial

El lanzamiento de “World Cup (Champions)” ha demostrado la enorme capacidad de convocatoria que posee el streamer en el ámbito del entretenimiento deportivo. A las pocas horas de su estreno en su canal oficial de YouTube, el videoclip superó rápidamente las 160,000 reproducciones y recolectó decenas de miles de interacciones positivas, posicionándose en los primeros lugares de las tendencias globales.

A pesar de no ser una canción amparada institucionalmente por la FIFA, el impacto de Speed en la cultura popular asegura que el tema competirá de tú a tú con las canciones oficiales del torneo por el dominio de las listas de éxitos durante los meses de junio y julio de 2026.