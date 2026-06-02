Resumen

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Lenovo es el socio tecnológico del Mundial. (Foto: Lenovo)
Lenovo es el socio tecnológico del Mundial. (Foto: Lenovo)
Por Redacción EC

La firma tecnológica Lenovo, socio tecnológico de la FIFA, lanzó una plataforma de infraestructura impulsada por IA casi en tiempo real para el Mundial 2026. La FIFA, las emisoras y los operadores del evento se beneficiarán de un entorno en vivo e interconectado.

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