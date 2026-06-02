La firma tecnológica Lenovo, socio tecnológico de la FIFA, lanzó una plataforma de infraestructura impulsada por IA casi en tiempo real para el Mundial 2026. La FIFA, las emisoras y los operadores del evento se beneficiarán de un entorno en vivo e interconectado.

El objetivo es habilitar la distribución de video IPTV (Televisión por Protocolo de Internet en inglés) de latencia ultra baja, además de la transmisión tradicional por cable y satélite, la entrega inteligente de contenido y la toma de decisiones en todo el ecosistema y las operaciones del evento.

Lenovo desplegará servidores en el Centro Internacional de Transmisión en Dallas, Texas, para ayudar a entregar la potencia informática, los dispositivos y las soluciones impulsadas por IA necesarias para llevar cada momento de cada partido a las audiencias globales y apoyar la operación de transmisión.

Serán más de 17,000 dispositivos Lenovo y Motorola, y más de 200 ingenieros desplegados en los estadios y los sitios de entrenamiento del Campo Base de los Equipos ayudarán a la ejecución tecnológica.

Las soluciones tecnológicas han reducido la latencia dentro de la infraestructura IPTV para el evento global, con retrasos de IPTV ahora por debajo de cinco segundos, lo que permite un acceso casi en tiempo real a la acción del partido en vivo y experiencias de visualización más sincronizadas.

Los servidores ThinkSystem SR635 V3 y la tecnología ayudarán a gestionar enormes volúmenes de datos de video en vivo provenientes de estadios de Norteamérica y a alimentar la transmisión IPTV en vivo de la FIFA, recibiendo, procesando y distribuyendo todo el contenido de los partidos en casi tiempo real a través de diez canales hacia más de 1,000 pantallas en todos los recintos de la FIFA. Aficionados, medios de comunicación y funcionarios podrán acceder rápidamente a cada partido desde cualquier lugar dentro del ecosistema del evento, desde las zonas de aficionados hasta las tribunas de prensa.

Un centro neurálgico de IA

La tecnología será desplegada en el Centro de Comando Tecnológico de la FIFA en Miami y en el Centro de Operaciones del Torneo durante todo el transcurso de la Copa. Este espacio sirve como el “centro de control de misión” del Mundial, donde toda la tecnología que impulsa los juegos es monitoreada y administrada por ingenieros y la dirección de la FIFA.

“La infraestructura de IA de Lenovo está redefiniendo la experiencia de la Copa del Mundo, entregando resúmenes en casi tiempo real, vistas desde múltiples ángulos e información a una escala global sin precedentes”, dijo Ashley Gorakhpurwalla, presidente de soluciones de infraestructura de Lenovo. “Junto con la FIFA, estamos ejecutando IA bajo las condiciones más exigentes del mundo, resolviendo los problemas de latencia y acercando a miles de millones de aficionados a la acción más que nunca, estableciendo un nuevo estándar para el deporte en vivo.”

“El Mundial es uno de los eventos deportivos más grandes y complejos del mundo”, dijo Nacho Fresco, director de tecnología de la FIFA. “Con esta edición destinada a ser la más grande de la historia, lograr una eficiencia operativa excepcional y tecnología de vanguardia es fundamental. Lenovo es un socio clave para ayudarnos a cumplir con los estrictos requisitos de baja latencia esenciales para los entornos de producción en vivo.”

Las claves:

· Monitoreo casi en tiempo real de los sistemas tecnológicos del estadio y del torneo

· Transmisión en vivo, streaming y distribución IPTV

· Detección rápida de incidentes y resolución de problemas para minimizar interrupciones y tiempo de inactividad

Experiencia del aficionado

Lenovo está habilitando una experiencia de visualización más inmersiva y comprensible a través de innovaciones impulsadas por IA. Los avatares 3D de jugadores habilitados por IA proporcionan una vista más clara y en tiempo real de decisiones complejas, como los offside. Construidos utilizando GenAI avanzada y datos reales de jugadores, estos avatares están diseñados para ayudar a los aficionados a comprender mejor el juego tal como ocurre. También serán una entrada de valor adicional para apoyar a los árbitros en su toma de decisiones sobre el fuera de juego.

Para mejorar la experiencia en los recintos en tres países, Lenovo está desplegando soluciones diseñadas para mejorar la seguridad, la eficiencia y el compromiso:

· Los sistemas de navegación impulsados por IA reducen la congestión y mejoran el movimiento en los recintos.

· Las “Vistas del Árbitro” estabilizadas impulsadas por IA ofrecen perspectivas en primera persona con hasta un 50% menos de distorsión por movimiento.

· Las experiencias digitales y holográficas inmersivas crean nuevas formas para que los aficionados interactúen con el juego.

Fútbol más inteligente

Entra en escena la plataforma FIFA AI Pro, un asistente de conocimiento de próxima generación impulsado por IA que entrega información táctica a entrenadores, jugadores y analistas. Construida utilizando la AI Factory de Lenovo, la plataforma será proporcionada a los 48 equipos que compiten en el torneo para el acceso a analíticas.