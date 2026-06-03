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Subsidio de S/44 millones para el transporte público ya es oficial: estos son los requisitos para obtenerlo | Foto: Andina
Subsidio de S/44 millones para el transporte público ya es oficial: estos son los requisitos para obtenerlo | Foto: Andina
Por Redacción EC

El Gobierno oficializó un nuevo apoyo económico para las empresas de transporte público que operan en Lima y Callao mediante el Decreto de Urgencia N.° 006-2026. La norma crea el Subsidio para la Estabilidad y Continuidad Operativa (ECO), un mecanismo temporal que busca compensar parte del incremento de los costos que afrontan los transportistas debido al alza sostenida de los combustibles y así garantizar la continuidad del servicio para millones de usuarios. Para ello, se destinarán más de S/44 millones que serán distribuidos entre los operadores que cumplan determinadas condiciones y acrediten la prestación efectiva del servicio. Conoce quiénes podrán acceder al beneficio, cuáles son los requisitos exigidos, cómo se calcularán los pagos y desde cuándo empezará a aplicarse esta ayuda económica.

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