El Gobierno oficializó un nuevo apoyo económico para las empresas de transporte público que operan en Lima y Callao mediante el Decreto de Urgencia N.° 006-2026. La norma crea el Subsidio para la Estabilidad y Continuidad Operativa (ECO), un mecanismo temporal que busca compensar parte del incremento de los costos que afrontan los transportistas debido al alza sostenida de los combustibles y así garantizar la continuidad del servicio para millones de usuarios. Para ello, se destinarán más de S/44 millones que serán distribuidos entre los operadores que cumplan determinadas condiciones y acrediten la prestación efectiva del servicio. Conoce quiénes podrán acceder al beneficio, cuáles son los requisitos exigidos, cómo se calcularán los pagos y desde cuándo empezará a aplicarse esta ayuda económica.

¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS PARA RECIBIR EL BENEFICIO?

Las compañías interesadas deberán acreditar una serie de condiciones para acceder a los recursos:

Tener autorización vigente para brindar el servicio de transporte regular.

Contar con RUC activo y registrado como habido.

Operar unidades equipadas con GPS conectado al sistema de monitoreo correspondiente.

Mantener vigente el SOAT o el Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT).

Tener al día la Inspección Técnica Vehicular.

La información proporcionada por los sistemas de geolocalización permitirá verificar que las unidades efectivamente se encuentren prestando servicio y servirá para calcular el monto que corresponde a cada operador.

(Foto: GEC)

¿CÓMO SE CALCULARÁ EL MONTO QUE RECIBIRÁ CADA EMPRESA?

A diferencia de otros programas de apoyo vinculados al consumo de combustible, este subsidio se determinará tomando como referencia la cantidad de kilómetros recorridos por las unidades durante la prestación del servicio.

Para ello se utilizarán los registros del sistema de control y monitoreo administrado por la autoridad competente. Los valores establecidos son los siguientes:

S/0,50 por kilómetro para los ómnibus.

S/0,40 por kilómetro para los minibuses.

S/0,30 por kilómetro para los microbuses.

La evaluación abarcará dos periodos consecutivos de 30 días calendario, completando un total de 60 días de medición.

Foto: MTC.

¿CÓMO SE FINANCIARÁ Y QUÉ CONTROLES TENDRÁ LA ENTREGA DEL DINERO?

Los recursos provendrán de la Reserva de Contingencia. Del total aprobado, S/43,47 millones estarán destinados al pago directo del subsidio, mientras que S/705.440 se emplearán para cubrir las labores operativas necesarias para ejecutar el programa. Además, los fondos entregados tendrán protección especial, por lo que no podrán ser objeto de embargos, retenciones ni otras medidas similares.

Como parte de las acciones de transparencia, la entidad encargada deberá publicar cada mes la lista de empresas beneficiarias junto con los montos asignados a cada una. Además, tendrá la obligación de presentar un informe de evaluación sobre los resultados del programa una vez concluido el proceso de entrega de los recursos, según informa Infobae.

¿DESDE CUÁNDO RIGE ESTA MEDIDA?

La norma entró en vigencia el 3 de junio de 2026 y permanecerá activa hasta el 31 de diciembre de este año. Sin embargo, el cálculo del subsidio solo considerará los kilómetros recorridos durante los primeros 60 días de aplicación del programa, periodo en el que se determinará el beneficio económico para cada operador.

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