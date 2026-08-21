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El costo de subsidiar el diesel

“El verdadero costo es aquel que el subsidio nos evita confrontar: el de seguir usando la misma cantidad de diesel, en lugar de otros combustibles más baratos”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El subsidio al diesel que está dando el Gobierno parece una mejor alternativa que reactivar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), pero todo depende de cuánto dure. Cuando el FEPC fue desactivado había acumulado más de S/18,000 millones de pérdidas. Según el Gobierno, el subsidio costará solamente S/105 millones, una cifra que es difícil de reconciliar con los cuatro millones de galones de diesel que consumimos diariamente. A S/4 por galón, son S/1,440 millones en 90 días. Si se mantuviera por tres o cuatro años, que no son nada comparados con lo que duró el FEPC, podría terminar costando más que éste.

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