Errores no forzados

La presidenta Keiko Fujimori empezó con un importante 60% de aprobación, pero solo en un mes perdió en la encuesta de Ipsos 15 puntos porcentuales, y en la de Datum, 18. En ambos casos son ya más los que la desaprueban.

Ello se debe a múltiples razones, ya ampliamente discutidas. Todas ellas restan, pero lo que mueve la aguja hacia abajo y tan temprano es la percepción de que el gobierno no es capaz de enfrentar el problema de la criminalidad violenta. De hecho, según el Sinadef, en agosto los homicidios han aumentado, y en el Observatorio del Crimen y la Violencia constatamos que en setiembre la situación es aún peor (ojo: son más los casos porque el asesinato de la ‘China Polo’ ante cámaras lo registra el Sinadef como “causa ignorada”, lo que confirma que el Ministerio de Salud está alterando la información de homicidios; el destacado analista de datos Juan Carbajal agrega que el 70% de las muertes violentas registradas de esa manera son, en realidad, homicidios).

Hay que añadir que la osadía y recursos de los criminales están produciendo un cambio cualitativo. Me refiero a asesinar a cuatro personas para secuestrar a un empresario minero en Trujillo y monitorearlo desde el extranjero con un dron (la presidenta avaló una actuación policial que, entre otras perlas, capturó gente que no participó de los hechos).

También el horrendo asesinato de la ‘China Polo’ en plena campaña y a la luz del día, contando con recursos, planificación y logística envidiables (Fujimori no ha dicho una sola palabra sobre el caso).

Los errores de la presidenta que explican tremenda caída empiezan cuando –copiando a su papá– nombró a un general del Ejército en retiro como ministro del Interior. A su vez, colocó a un excandidato presidencial –que rozó los cero votos– como ministro de Defensa. Él, dada su desbordada vocación por las fotos, decidió tomarse una, interrogando a detenidos.

Señora presidenta, si quiere empezar a salir de este aprieto y evitar que censuren a su ministro del Interior, debería pasarlo a Defensa, donde sí lo conocen y respetan.

Otra medida que podría ayudarla a salir del atolladero en el que se ha metido sin que nadie la obligue –un error no forzado, dirían los tenistas– es haber entregado a las Fuerzas Armadas el liderazgo de todas las dimensiones de lucha contra el crimen, pese a no estar formadas para ello ni tener tropa suficiente para atender esa demanda. Menos ahora que nos toca la puerta El Niño extraordinario y deben participar en la prevención y luego contribuir a atender las demandas urgentes de la población.

También debe modificar con urgencia su aval a la inconstitucional ley Rospigliosi, que garantiza impunidad a los policías y militares, hasta en crímenes por los que ya se les juzga. Más bien, lo que debe hacer –sobre todo en la policía– es una profunda lucha contra la corrupción, ya que está muy penetrada por el crimen organizado. Si no, las organizaciones criminales seguirán llevándosela fácil. Habría mucho más que sugerir, pero el espacio es tirano.

Señora presidenta, admitir errores y cambiar no es muestra de debilidad, como mal le dicen en su entorno, sino más bien de fortaleza y sensatez.

Coda: desde 1947, el Estado Peruano reivindica los derechos del pueblo palestino y su participación en las Naciones Unidas. Esta línea de conducta se reafirmó en el 2011 con el reconocimiento del Estado de Palestina. El nuevo canciller, vergonzosamente sometido a Trump y Netanyahu, traiciona de nuevo nuestra respetada política internacional y nos coloca como uno de los cuatro parias que quisieron impedir la participación de los palestinos en la asamblea de este año.