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Errores no forzados

“Señora presidenta, admitir errores y cambiar no es muestra de debilidad, como mal le dicen en su entorno, sino más bien de fortaleza y sensatez”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Los errores de la presidenta que explican tremenda caída empiezan cuando –copiando a su papá– nombró a un general del Ejército en retiro como ministro del Interior". Ilustración: El Comercio.
    "Los errores de la presidenta que explican tremenda caída empiezan cuando –copiando a su papá– nombró a un general del Ejército en retiro como ministro del Interior". Ilustración: El Comercio.

    La presidenta Keiko Fujimori empezó con un importante 60% de aprobación, pero solo en un mes perdió en la encuesta de Ipsos 15 puntos porcentuales, y en la de Datum, 18. En ambos casos son ya más los que la desaprueban.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.