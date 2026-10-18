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La disciplina no basta

“La escuela no puede educar sola. Los valores se aprenden, sobre todo, a través del ejemplo y de la coherencia entre lo que decimos y hacemos”.

    Marilú Martens
    Por

    Directora de CARE Perú y exministra de Educación

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    En un país donde la deshonestidad, la violencia, la corrupción o el irrespeto a las normas parecen haberse normalizado, no sorprende que un discurso que promete recuperar la disciplina y la autoridad en las escuelas encuentre tanto eco. Existe una preocupación legítima por la pérdida de valores y referentes ciudadanos. Pero hay una pregunta que no podemos eludir: ¿cómo pretendemos formar estudiantes honestos, respetuosos y responsables si los adultos no siempre somos capaces de dar el ejemplo?

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