El entrenador peruano Nolberto Solano consiguió su primera victoria al mando de la selección de Pakistán, luego de imponerse con autoridad por 3-0 frente a Maldivas en un encuentro que marcó un punto de quiebre en su proceso.

Tras seis partidos sin conocer el triunfo, el equipo dirigido por ‘Ñol’ mostró una versión más sólida y efectiva, reflejando avances tanto en lo táctico como en la confianza del grupo. La contundencia en ataque y el orden defensivo fueron claves para asegurar el resultado.

Al finalizar el compromiso, Solano brindó declaraciones en inglés, resaltando el esfuerzo de sus dirigidos y la importancia de este resultado para fortalecer el proyecto. El estratega destacó que el equipo viene trabajando con intensidad y que este triunfo es un premio al compromiso mostrado en los entrenamientos.

Con esta victoria, Pakistán toma un nuevo impulso en su proceso bajo la dirección del técnico peruano, quien ahora buscará consolidar la mejora en los próximos encuentros y seguir construyendo una identidad competitiva.