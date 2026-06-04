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Nolberto Solano celebró su primera victoria al mando de la selección pakistaní luego de seis encuentros, destacando la actitud del equipo y comunicándose en inglés tras el partido.
Nolberto Solano celebró su primera victoria al mando de la selección pakistaní luego de seis encuentros, destacando la actitud del equipo y comunicándose en inglés tras el partido.
Por Redacción EC

El entrenador peruano Nolberto Solano consiguió su primera victoria al mando de la selección de Pakistán, luego de imponerse con autoridad por 3-0 frente a Maldivas en un encuentro que marcó un punto de quiebre en su proceso.

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