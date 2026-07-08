Por Roger Zuzunaga Ruiz

El frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán duró solo unas semanas. El miércoles, el presidente Donald Trump dio por terminado el memorando de entendimiento firmado con Teherán para poner fin a la guerra. Lo hizo horas después de un intercambio de fuego entre ambos países. En el centro de la disputa está el estratégico estrecho de Ormuz, donde los iraníes han estado atacando a los barcos que no respetan los corredores autorizados por ellos y donde también pretenden cobrar tasas de navegación. ¿Estamos cerca de una guerra a gran escala?

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