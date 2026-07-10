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Samuel Roy, director de casting y soporte de espectáculos de Cirque du Soleil, será el encargado de evaluar a los artistas que participarán en la audición del 13 de julio en Lima.
Samuel Roy, director de casting y soporte de espectáculos de Cirque du Soleil, será el encargado de evaluar a los artistas que participarán en la audición del 13 de julio en Lima.
/ Bertrand GUAY
Por Ángel Navarro Quevedo

Todo comenzó con una respuesta inesperada. Los organizadores del Festival Pulso querían incorporar un número del Cirque du Soleil a la programación de su segunda edición. La compañía respondió que no sería posible, pero semanas después devolvió la llamada con una propuesta mucho más ambiciosa: realizar, por primera vez, un casting oficial en el Perú, que se llevará a cabo el 13 de julio en la Explanada Olguín de Surco, tras culminar la fase de inscripciones.

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