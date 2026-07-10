Todo comenzó con una respuesta inesperada. Los organizadores del Festival Pulso querían incorporar un número del Cirque du Soleil a la programación de su segunda edición. La compañía respondió que no sería posible, pero semanas después devolvió la llamada con una propuesta mucho más ambiciosa: realizar, por primera vez, un casting oficial en el Perú, que se llevará a cabo el 13 de julio en la Explanada Olguín de Surco, tras culminar la fase de inscripciones.

La historia, sin embargo, había comenzado meses antes. Durante Pulso 2025, Brigitte Scherer, anterior directora de Casting del Circo del Sol, fue parte del jurado internacional y aprovechó su estadía para conocer de cerca la propuesta del festival y la tradición circense peruana. Aquella visita dio paso a una serie de conversaciones que continuaron después del evento y terminaron convirtiendo una posible colaboración artística en una oportunidad de reclutamiento internacional.

Durante Pulso 2025, representantes de Cirque du Soleil conocieron la escena circense peruana. Aquella visita terminó convirtiéndose en el primer proceso de selección oficial de la compañía en el país.

“Brindamos esta oportunidad como parte de nuestro mensaje de que cualquier artista puede trabajar con nosotros si posee el nivel, el estándar y la calidad necesarios dentro de su disciplina, que no importa si es muy conocida o no, sino que sea sorprendente”, explica Samuel Roy, director de casting y soporte de espectáculos de Cirque du Soleil.

Su visita también forma parte de las actividades paralelas del festival, que incluyen talleres, clases maestras, exposiciones y espacios de intercambio profesional. “Nunca antes habíamos establecido un vínculo de este tipo con la comunidad artística local. Para mí era importante conocer artistas peruanos, conversar con ellos, crear nuevas conexiones y ampliar nuestra red de contactos”, añade Roy.

El primer proceso de selección de Cirque du Soleil en Perú busca descubrir nuevos talentos que puedan integrarse a futuras producciones de la compañía canadiense.

Un golpe de suerte

Aprobar una audición de Cirque du Soleil no significa conseguir un trabajo. Algunos artistas son convocados días después; otros esperan años. Incluso hay quienes nunca reciben la llamada porque todo depende de las necesidades de los espectáculos. Para Samuel Roy, ese es uno de los aspectos que más sorprende a quienes participan por primera vez. “Incluso quienes cumplen con nuestros estándares pueden esperar mucho antes de ser parte del show. Todo depende de si existe una vacante en un espectáculo actual o de si una nueva creación necesita esa disciplina. No creamos puestos para una sola persona”, explica, así como el plus de estas audiciones: “Nosotros demoramos, pero no olvidamos a quienes son talentosos”.

Esa incertidumbre hace que la audición no se limite a ejecutar un número impecable. Roy asegura que el jurado observa mucho más que la destreza técnica. “Lo que buscamos es una apreciación general de sus habilidades técnicas, sus capacidades artísticas y las decisiones creativas que toma sobre el escenario”, señala. “Observamos la calidad del movimiento, cómo ocupa el espacio, el contacto con el público y también cuánto disfruta actuar”.

El equipo de selección busca artistas con habilidades escénicas, creatividad y capacidad de conectar con el público, elementos que pueden marcar la diferencia durante una audición.

A lo largo del año, el director de casting recorre festivales, campeonatos de gimnasia, competencias deportivas, conciertos y encuentros de danza en busca de nuevos perfiles. Así ocurrió cuando la compañía decidió incorporar por primera vez el freestyle football al espectáculo Luzia. “Tuvimos que contactar a los mejores del mundo. Para ellos era algo completamente nuevo audicionar para una compañía de circo y, para nosotros, también era una disciplina inédita. Terminamos contratando a varios artistas y hasta hoy sigo en contacto con muchos de ellos”, recuerda.

Por eso, Roy cree que muchos postulantes se equivocan al intentar impresionar a cualquier costo. “Muchos intentan esforzarse demasiado. Nosotros también queremos conocer quiénes son como personas. Observamos cómo se preparan, cómo interactúan con otros artistas y cómo conversan con nosotros”, afirma. Esa es la filosofía que espera aplicar durante las audiciones en Lima, donde la compañía busca establecer un primer vínculo con una comunidad artística que hasta ahora conocía poco. “Sin importar de dónde provenga un artista, siempre tendrá una oportunidad si posee el nivel y el estándar que buscamos”, concluye.