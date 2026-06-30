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Resumen

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Atahualpa en Cajamarca, según ilustración de fines del s. XIX. La ópera de Pasta reivindicó íconos del pasado prehispánico para el Perú republicano.
Atahualpa en Cajamarca, según ilustración de fines del s. XIX. La ópera de Pasta reivindicó íconos del pasado prehispánico para el Perú republicano.
/ Kean Collection
Por Enrique Planas

A lo largo de tres siglos, se han escrito diversas óperas en Europa sobre temas peruanos. Algunas han tomado como fuente el Incanato o la conquista, mientras que otras se han basado en aspectos de la vida cortesana del virreinato. En su mayoría, los argumentos fueron redactados sin mayor rigor ni fidelidad a la veracidad histórica. Son, más bien, documentos que reflejan la visión europea sobre el Perú, un territorio asociado a menudo a la leyenda.

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