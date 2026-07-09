Horóscopo de HOY, jueves 9 de julio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: las circunstancias favorecerán el avance de proyectos nuevos o ideas exitosas. Amor: una fecha importante en la pareja será pasada por alto, pero lo retribuirá.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: demostrará que su idea es la correcta en un proyecto o en un negocio. Amor: sentirá que se pone en alerta cuando alguien especial se acerca a su entorno.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: considerará con optimismo cierta propuesta pero de a poco verá errores. Amor: estarán dadas las condiciones para reconciliarse o para iniciar nueva relación.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: alguien querrá ignorar sus logros pero gente importante elegirá su proyecto. Amor: las pequeñas atenciones harán crecer la armonía y la calidez mutua en la relación.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: surgirán facilidades en un negocio o proyecto difícil y se allana el camino al éxito. Amor: gestos amables disiparán los enojos y facilitarán el encuentro íntimo de la pareja.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: revertirá las trabas impuestas y un proyecto comenzará a crecer. Amor: la discordia será neutralizada con afecto y la calidez mutua se recupera día a día.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y noticias: recibirá críticas por el rumbo tomado pero los resultados hablarán. Amor: una cita parece accidentada pero le sorprenderá el buen momento que pasará.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: una propuesta se verá positiva pero al analizarla verá algunas fallas. Amor: una discusión llenará de sombras la relación, pero recuperarán la calidez.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: algunos gastos se convertirán en un problema a controlar. Amor: un conflicto que cree superado amenaza con resurgir pero la pareja lo impedirá.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: con iniciativas audaces evitará pérdidas o fallas graves. Amor: las actividades en común estimularán el mutuo encanto y ganarán en calidez.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: una actitud impulsiva podría lastimar a ciertos colegas pero habrá una razón. Amor: su encanto impacta en la gente de su entorno y quien menos imagina se acercará.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: un negocio o proyecto estancado se activa y se convertirá en un éxito. Amor: comprobará lo importante de agasajar a la persona amada y planear el futuro.
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