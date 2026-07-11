Horóscopo de HOY, sábado 11 de julio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas audaces, funcionan mejor de lo esperado y son exitosas. Amor: dará pequeñas atenciones y eso hará brillar a su encanto, posible romance.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: habrá novedades que darán entusiasmo por nuevo negocio o mejora laboral. Amor: una respuesta emocional sin control afectará a la pareja y creará desencanto.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: mostrará su habilidad al resolver asuntos complicados y le destacarán. Amor: una relación que comienza parecerá endeble pero pasará algo que le sorprenderá.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: se darán condiciones para la mejora laboral o alcanzar metas casi imposibles. Amor: será una buena decisión sanar heridas del pasado y construir algo nuevo.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: aceptará sugerencias, subsanará errores y la confianza de su entorno crecerá. Amor: una expareja insistirá en tener una charla que ya no tiene sentido; atención.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: pasar por alto un control podría acarrear riesgos de pérdidas o fallas. Amor: si suelta el pasado, la vida íntima se llenará de calidez y generará armonía.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: tomará medidas que relanzarán su economía y un beneficio llegará. Amor: las críticas en la relación no ayudarán en nada y dañarán la armonía lograda.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: el proyecto de un colega fallará y será acertado revisar el suyo. Amor: alcanzará una relación estable apoyada en la confianza y la mutua calidez.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: alguien querrá ignorar su proyecto pero su audacia ganará. Amor: necesitará equilibrar con acciones amables que traduzcan su inmenso afecto.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su afán por el éxito será promocionado por las personas influyentes. Amor: adoptará una manera de dialogar en calma que mejorará las cosas en la pareja.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: impulsará cambios que serán ignorados pero se aplicarán con éxito. Amor: una revelación le sorprenderá por su sinceridad pero será lo que necesita escuchar.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: producirá logros que nadie espera y provocará revuelo en el entorno. Amor: su alma sensible se destacará por su generosidad y dará a la pareja mayor solidez.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CAPAZ DE SOSTENER EMPRESAS Y PAREJAS PERO LA IMPULSIVIDAD JUEGA EN SU CONTRA.