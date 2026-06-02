Pese al brillo solar registrado en los últimos días, en algunos distritos de Lima Metropolitana se reportaron sorpresivas lloviznas intermitentes desde tempranas horas de este martes 2 de junio.

Según informó el Servicio de Meteorología e Hidrología (Senamhi), hasta el momento el mayor acumulado se reportó en Villa María del Triunfo con 0.4 mm, registrado entre las 08:00 horas y las 10:00 horas.

#Ahora #Senamhi #Minam En Lima, algunos distritos continúan reportando lloviznas intermitentes asociados al vórtice costero de niveles bajos.



Hasta el momento el mayor acumulado se reportó en Villa María del Triunfo con 0.4 mm, registrado entre las 08:00 horas y las 10:00 horas. pic.twitter.com/Df7YAkeT7A — Senamhi (@Senamhiperu) June 2, 2026

Cabe indicar que la actual temporada de otoño se inició el pasado 20 de marzo y finalizará el próximo 21 de junio, fecha en la que dará comienzo al invierno hasta el 22 de septiembre.

Al respecto, Yuri Escajadillo, subdirector de Predicción Climática del Senamhi, dijo a la Agencia Andina que, en general, Lima y Callao no se escaparán de las temperaturas cálidas porque el mar todavía sigue caliente a causa del Niño Costero.

“Vamos a tener algunos días nublados en lo que resta del otoño y la próxima estación de invierno (que inicia el 21 de junio), pero no tan frecuente como en un invierno normal porque estamos bajo efectos de un mar más caliente; por tanto, el tiempo seguirá siendo cálido”, aseveró.

¿A qué se debió la llovizna de hoy?

La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam) atribuyó la llovizna intermitente al vórtice costero de niveles bajos frente a la costa centro y sur del departamento de Lima.

“Los vórtices ocasionaron el ingreso de humedad, la persistencia de nubosidad y la presencia de llovizna en la zona costera”, indicó el Senamhi en su cuenta institucional en “X”.

#Infórmate #Senamhi #Minam Desde la madrugada se registran dos vórtices costeros en niveles bajos frente a la costa centro y sur del departamento de Lima.



Los vórtices ocasionaron el ingreso de humedad, la persistencia de nubosidad y la presencia de llovizna en la zona costera. pic.twitter.com/NppstVXbSY — Senamhi (@Senamhiperu) June 2, 2026

Detalló que este fenómeno se caracteriza por un giro horario que se forma cerca del litoral, originado principalmente por las diferencias de temperatura entre el mar y la superficie continental.

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“Se prevé que estas condiciones persistan en la capital durante las siguientes horas”, advirtió el Senamhi.