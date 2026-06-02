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Ligeras lloviznas se registraron en varios distritos de Lima este martes 2 de junio. (Foto: GEC)
Ligeras lloviznas se registraron en varios distritos de Lima este martes 2 de junio. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Pese al brillo solar registrado en los últimos días, en algunos distritos de Lima Metropolitana se reportaron sorpresivas lloviznas intermitentes desde tempranas horas de este martes 2 de junio.

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