Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los dos fallecidos fueron recogidos luego de horas con presencia de la fiscalía y la PNP en la Vía de Evitamiento altura del Puente Acho. (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)
Los dos fallecidos fueron recogidos luego de horas con presencia de la fiscalía y la PNP en la Vía de Evitamiento altura del Puente Acho. (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)
Por Redacción EC

Una pareja que se trasladaba en una motocicleta la mañana del martes por la Vía de Evitamiento sentido norte a sur, en el distrito del Rímac, falleció al ser atropellada por un tráiler que se trasladaba detrás de ellos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.