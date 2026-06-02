Una pareja que se trasladaba en una motocicleta la mañana del martes por la Vía de Evitamiento sentido norte a sur, en el distrito del Rímac, falleció al ser atropellada por un tráiler que se trasladaba detrás de ellos.

Según testigos, el accidente ocurrió a las 9 a.m. aproximadamente a la altura del Puente Acho cuando la moto con dos ocupantes perdió el control y se deslizó en la pista húmeda por la llovizna de la mañana.

Los dos fallecidos fueron recogidos luego de horas con presencia de la fiscalía y la PNP en la Vía de Evitamiento altura del Puente Acho. (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)

Los dos fallecidos fueron recogidos luego de horas con presencia de la fiscalía y la PNP en la Vía de Evitamiento altura del Puente Acho. (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)

Al no poder desviarse a tiempo, el tráiler que iba detrás de ellos no pudo evitar impactarlos y atropelló a los dos tripulantes de la moto que habían quedado tendidos en la pista, acabando inmediatamente con sus vidas.

Los dos fallecidos fueron identificados como Yirko Pérez (23) y Marycielo Alama (22), quienes fueron llevados pasado el mediodía a la morgue de Lima. Mientras tanto, el conductor del tráiler, identificado como Jaime Eloy Rivera Gutiérrez, quedó en manos de la policía mientras prosiguen las investigaciones.

Producto del accidente, dos carriles de la Vía de Evitamiento vieron restringido su tránsito en el sentido norte a sur, congestionando el pase de vehículos hasta mediados de la tarde del martes.