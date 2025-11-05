Un nuevo incidente vial provocó gran congestión este miércoles en la Vía de Evitamiento, a la altura del puente peatonal Balta, en el Cercado de Lima. Un tráiler que transportaba una retroexcavadora quedó atascado al intentar pasar por debajo de la estructura, en el sentido hacia el puente Ricardo Palma, con dirección a Lima Norte.

El incidente generó un fuerte embotellamiento en uno de los tramos más transitados de la capital. Para liberar la vía, fue necesaria la intervención de otro tráiler, que ayudó a descender la maquinaria pesada de la plataforma.

Personal de tránsito llegó al lugar para coordinar el retiro del vehículo y restablecer el flujo vehicular.

Testigos de la zona indicaron que el bloqueo causó malestar entre los conductores que permanecieron varados por varias horas. Según las primeras versiones, el accidente habría ocurrido por un error del conductor, quien no respetó las restricciones de altura señaladas en la zona.

Según informó el noticiero 24 Horas, el conductor fue intervenido por las autoridades para las diligencias correspondientes, mientras que la empresa responsable del transporte podría ser sancionada por infringir las normas de tránsito y comprometer la seguridad de la infraestructura urbana.

Cabe recordar que el pasado 22 de octubre se reportó un hecho similar en el mismo punto, en el sentido norte a sur, cuando otro camión de carga pesada impactó contra la estructura del puente.

¿Cómo llamar en caso de una emergencia o incidente?

Puedes comunicarte con el sistema SAMU de atención médica de urgencia que opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También, al 115, puedes llamar a la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito.