La Embajada de México en Lima suspendió este martes la atención al público, dejando sin respuesta a decenas de ciudadanos que tenían citas programadas para trámites consulares y de visado. La situación se da un día después de que la Cancillería peruana anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas con el Gobierno mexicano.
Desde tempranas horas, varios usuarios acudieron a la sede diplomática, ubicada en el distrito de San Isidro, solo para encontrarse con puertas cerradas y sin personal de atención, lo que generó malestar e incertidumbre entre los solicitantes.
Viajes y trámites en riesgo
Entre los afectados se encuentran personas con viajes próximos por motivos de estudio, trabajo o turismo, quienes temen perder vuelos, reservas y compromisos internacionales.
Una mujer que debía viajar a México para participar en su ceremonia de graduación universitaria relató su frustración ante las cámaras de 24 Horas Mediodía.
“Acabo de egresar de la universidad de la cual tengo acá mi carta de invitación. Mi ceremonia de graduación es el día 16 de este mes. Mi cita estaba programada para el día de ayer a las 9:15. Llegué acá y me cancelaron mi cita. Me dijeron que tenía que volver el día de hoy en la mañana para que me puedan reprogramar mi cita”, expresó con preocupación.
“Ahora con este problema me preocupa porque yo hice todos los gastos correspondientes y de verdad yo pido que me solucionen. Mil dólares (pagué) para mi graduación (...) sinceramente, es preocupante para mí”, sostuvo.
La ciudadana pidió a las autoridades que consideren la situación de los viajeros y permitan reprogramar citas extraordinarias para quienes ya habían iniciado sus trámites consulares.
Sin respuesta oficial
Hasta el momento, la Embajada de México no ha emitido un comunicado formal sobre la suspensión de sus servicios ni sobre los pasos a seguir para las personas afectadas.
Por su parte, la Cancillería del Perú informó que trabaja en mecanismos para garantizar la protección consular y la continuidad de trámites esenciales, pero aún no ha precisado cómo se atenderán los casos pendientes tras la ruptura diplomática.
