El Seguro Social de Salud (EsSalud) se pronunció ante el paro de transportistas de hoy en Lima y Callao ante la creciente ola de criminalidad que viene azotando al país.

A través de un comunicado, EsSalud precisó que los asegurados que no puedan acudir a sus citas médicas programadas en nuestros centros y hospitales de Lima Metropolitana y Callao, deberán comunicarse a EsSalud en Línea (teléfono 411-8000 Opción 1 – Citas), para gestionar la reprogramación inmediata correspondiente, de acuerdo a la disponibilidad.

“Estamos tomando todas las medidas de contingencia necesarias para garantizar la atención a los asegurados en el contexto del paro de transportistas”, se lee en el documento.

Asimismo, EsSalud puntualiza que reafirma su compromiso de velar y trabajar denodadamente por brindar una atención de calidad y lograr el bienestar de toda la población asegurada.

Empresas que participan en el paro

Entre las empresas de transporte que paralizarán sus labores el 4 de noviembre están Sol de Oro, Santa Catalina, Urbanito, Etuchisa, Edilberto Ramos, Loritos, Consorcio Vías, El Rápido, Corporación CTI, Transportes Cruz del Centro, Vipusa, La 41, Consorcio Villa, la Zeta, El Cóndor, Huáscar, La 50, Santa Cruz, entre otras.

Más temprano, se reportó la quema de llantas en una parte de la avenida Túpac Amaru en Comas. Al lugar llegó personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) para apagar los objetos y permitir que el resto de unidades pueda circular.

Horas antes, en Independencia, una mototaxi de la empresa Arabicus fue incendiada por extorsionadores.