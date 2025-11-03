El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que la región Ica será la más afectada por los vientos de moderada a fuerte intensidad que se presentarán desde este martes 4 hasta el jueves 6 de noviembre en gran parte de la costa peruana, desde Piura hasta Arequipa.
De acuerdo con el pronóstico, Ica registrará ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora (km/h), acompañadas de levantamiento de polvo y arena, lo que provocará reducción de la visibilidad horizontal en carreteras y zonas urbanas.
El Senamhi precisó que este fenómeno natural también se sentirá en otras regiones costeras: en el norte, los vientos llegarán a 32 km/h; en la zona centro, alcanzarán valores cercanos a 35 km/h; mientras que en el sur, se registrarán velocidades de hasta 22 km/h.
Las provincias declaradas en alerta son: Áncash: Casma, Huarmey y Santa; Arequipa: Caravelí; Callao: Callao; Ica: Chincha, Ica, Nasca y Pisco; La Libertad: Ascope, Chepén, Pacasmayo, Trujillo y Virú.
Lambayeque: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque; Lima: Barranca, Cañete, Huaral, Huaura y Lima; y Piura: Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara.
Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a las autoridades regionales y locales realizar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones para garantizar la resistencia de las infraestructuras y salvaguardar a la población.
Asimismo, se exhorta a los ciudadanos a reforzar techos, fijar largueros a las paredes, proteger los vidrios de las ventanas, y evitar la cercanía a equipos eléctricos, objetos punzocortantes o estructuras que puedan colapsar. También se aconseja asegurar embarcaciones, usar ropa de abrigo e impermeable, consumir bebidas calientes y acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar afecciones respiratorias o alérgicas.
El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), viene monitoreando las condiciones meteorológicas en los departamentos alertados y coordinando con las autoridades locales para mitigar los impactos de este evento climático.
