Fuertes vientos azotarán Ica desde este martes con velocidades de hasta 35 km/h. (Foto: Andina)
Fuertes vientos azotarán Ica desde este martes con velocidades de hasta 35 km/h. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

El (Senamhi) advirtió que la región Ica será la más afectada por los que se presentarán desde este martes 4 hasta el jueves 6 de noviembre en gran parte de la costa peruana, desde Piura hasta Arequipa.

LEE: Puente Piedra: Incendio de gran magnitud afecta fábricas en zona industrial

De acuerdo con el pronóstico, Ica registrará ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora (km/h), acompañadas de levantamiento de polvo y arena, lo que provocará reducción de la visibilidad horizontal en carreteras y zonas urbanas.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

El Senamhi precisó que este fenómeno natural también se sentirá en otras regiones costeras: en el norte, los vientos llegarán a 32 km/h; en la zona centro, alcanzarán valores cercanos a 35 km/h; mientras que en el sur, se registrarán velocidades de hasta 22 km/h.

Las provincias declaradas en alerta son: Áncash: Casma, Huarmey y Santa; Arequipa: Caravelí; Callao: Callao; Ica: Chincha, Ica, Nasca y Pisco; La Libertad: Ascope, Chepén, Pacasmayo, Trujillo y Virú.

Lambayeque: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque; Lima: Barranca, Cañete, Huaral, Huaura y Lima; y Piura: Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara.

Ante este escenario, el (Indeci) recomendó a las autoridades regionales y locales realizar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones para garantizar la resistencia de las infraestructuras y salvaguardar a la población.

Senamhi alerta fuertes vientos afectarán la costa peruana del 4 al 6 de noviembre. (Foto: Andina)
Senamhi alerta fuertes vientos afectarán la costa peruana del 4 al 6 de noviembre. (Foto: Andina)

Asimismo, se exhorta a los ciudadanos a reforzar techos, fijar largueros a las paredes, proteger los vidrios de las ventanas, y evitar la cercanía a equipos eléctricos, objetos punzocortantes o estructuras que puedan colapsar. También se aconseja asegurar embarcaciones, usar ropa de abrigo e impermeable, consumir bebidas calientes y acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar afecciones respiratorias o alérgicas.

MÁS: Audios vinculan al jefe del INPE con presunto cobro de coima para excarcelar a expolicía

El Indeci, a través del (COEN), viene monitoreando las condiciones meteorológicas en los departamentos alertados y coordinando con las autoridades locales para mitigar los impactos de este evento climático.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC