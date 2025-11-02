Un nuevo caso de violencia contra la mujer ha generado indignación en el Callao. Una madre de familia fue agredida por su expareja mientras intentaba subir a un taxi con su bebé de cuatro meses en brazos. La víctima, pese a contar con medidas de protección vigentes, terminó detenida junto a su hija tras el ataque.

Según la denuncia, la mujer acudió a la vivienda de la madre del agresor para recoger a su hija, momento en que el sujeto, quien tiene antecedentes por violencia familiar, la tomó del cabello y la golpeó.

Una amiga que la acompañaba intentó defenderla, pero también fue atacada. Todo ocurrió frente a la bebé, que presenció la agresión.

Pese a los antecedentes del agresor, el juez a cargo del caso determinó que se trató de una “agresión mutua”, por lo que ambas partes permanecerán detenidas 48 horas. La decisión ha generado cuestionamientos, ya que la víctima se encuentra con su hija lactante.

A través de la red social X, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que el Programa Nacional Warmi Ñan brinda apoyo legal y psicológico a la familia de la agraviada.

“Solicitamos la liberación inmediata de la víctima, quien se encuentra junto a su hija menor de edad”, expresó la institución, señalando que las medidas de protección incumplidas deben ser evaluadas por las autoridades.

El padre de la víctima relató a Latina que su hija era víctima de maltrato constante. “Estas agresiones vienen desde antes por este sujeto. Pensamos que esto se iba a manejar mejor, pero los mensajes que él le enviaba eran hostigantes y un evidente maltrato psicológico”, indicó.

Además, cuestionó la decisión fiscal de otorgar cinco días de detención al agresor, mientras su hija permanece bajo custodia con su bebé.

Representantes de la Defensoría del Pueblo acudieron a la comisaría del Callao para supervisar las diligencias.