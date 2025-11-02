En el marco del compromiso del Gobierno de Transición y Reconciliación con el bienestar y desarrollo de la niñez peruana, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno Salcedo, supervisó la preparación y distribución de alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) “Desayuno en mi Cole”, en la Institución Educativa N.° 2039 Jorge Víctor Castilla Montero, ubicada en el distrito limeño de Independencia.

Durante la jornada, el titular del MIDAGRI revisó directamente las cocinas y verificó el proceso de preparación de los alimentos, observando las condiciones de higiene, almacenamiento y manipulación de los productos incluidos en el servicio alimentario destinado a los escolares.

Garantizan alimentación nutritiva a estudiantes a través del programa “Desayuno en mi Cole”. (Foto: Difusión)

Asimismo, el ministro dialogó con el personal encargado y con representantes de la comunidad educativa, con el fin de conocer de cerca el funcionamiento del programa y recoger las principales necesidades que permitan mejorar su implementación en las instituciones públicas.

Acompañado por el director del centro educativo y representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Cuno Salcedo resaltó la importancia de garantizar que los niños y niñas reciban alimentos seguros, nutritivos y de calidad, ya que ello incide directamente en su rendimiento académico y desarrollo físico y mental.

“El actual Gobierno de Transición y Reconciliación tiene como objetivo asegurar una alimentación escolar que motive, fortalezca y nutra a nuestros cuatro millones de escolares. La supervisión directa a los colegios es una labor constante de todos los ministros”, afirmó el titular del MIDAGRI.

Gobierno verifica distribución de desayunos escolares para asegurar alimentación saludable. (Foto: Difusión)

El ministro explicó que el Programa de Alimentación Escolar tiene entre sus prioridades asegurar la salud e integridad de los estudiantes, mediante productos inocuos y certificados, además de prevenir cualquier acto de corrupción en los procesos de contratación de insumos.

En esa línea, señaló que el nuevo modelo de gestión del programa contempla dos etapas: una inmediata, mediante un procedimiento concursable que garantice la continuidad del servicio, y otra a mediano plazo, enfocada en el diseño de un esquema de contratación más transparente y eficiente.

La Institución Educativa N.° 2039 Jorge Víctor Castilla Montero cuenta con 56 años de vida institucional y alberga actualmente a 722 estudiantes, de los cuales 517 pertenecen al nivel primaria y 205 al nivel inicial.

De manera simultánea, los miembros del gabinete ministerial realizaron visitas de supervisión en distintas instituciones educativas del país, en el marco de la transformación del programa “Desayuno en mi Cole”, que ahora incorpora monitoreo en tiempo real, asesoría de nutricionistas y control permanente de las empresas proveedoras.