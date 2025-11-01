Un nuevo atentado contra el transporte público se registró la noche de este sábado en el distrito de Chorrillos, cuando un bus de la línea 52, conocida como “T”, fue atacado a balazos en pleno tránsito. El hecho ocurre en medio del estado de emergencia decretado en Lima y Callao por el incremento de la ola de extorsiones y asesinatos.

El vehículo, perteneciente a la empresa Etusa, fue interceptado cerca de las 7:00 p.m. en el cruce de la avenida Los Pinos con el jirón San Felipe.

Según información difundida por Exitosa Noticias, los atacantes dispararon al menos cinco veces contra la unidad. Dos de los impactos alcanzaron la zona delantera, muy cerca del asiento del conductor, mientras que los otros tres perforaron el área de asientos reservados para personas vulnerables, como adultos mayores y mujeres embarazadas.

El chofer resultó con heridas leves, aparentemente por el roce de una bala, mientras que los dos pasajeros que viajaban en ese momento salieron ilesos.

Agentes de la Policía Nacional y personal de Serenazgo de Chorrillos llegaron al lugar para acordonar la zona y recoger evidencias. La investigación busca determinar si el ataque está vinculado a casos de extorsión o amenazas contra empresas de transporte.

El atentado ocurre a pocos días del paro de transportistas convocado para el 4 de noviembre.