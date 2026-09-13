Richard Cortez es el actual alcalde de Chorrillos y, al mismo tiempo, candidato de Avanza País para volver a ocupar el cargo en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Su llegada al municipio se produjo en octubre del 2025, cuando asumió la alcaldía tras la vacancia del entonces burgomaestre Fernando Velasco, de quien era teniente alcalde.

Cortéz se vio envuelto en un escándalo, en marzo del 2025, tras la difusión de un video en el que se le ve recibiendo dinero de un proveedor de la Municipalidad de Chorrillos. Sin embargo, no es el único caso: está involucrado en 12 denuncias penales ante el Ministerio Público por concusión, negociación incompatible, peculado, resistencia a la autoridad, abuso de autoridad, falsificación, fraude, extorsión, organización criminal y cohecho..

El Comercio pudo conocer que se trata de denuncias formuladas desde el 2022. En siete de las acusaciones, Cortez tiene calidad de “investigado”, mientras que en cuatro aparece como “imputado”. En una denuncia figura como “emplazado”. La mayoría de denuncias son desde el periodo que ejerció como teniente alcalde y burgomaestre.

El largo historial de casos fiscales registrados en el Ministerio Público con el candidato Richard Cortez

Al candidato y alcalde se le acusa de diversos delitos, como omisión ilegal del acto de su cargo, rehusamiento ilegal del acto de su cargo, colusión simple, negociación incompatible/aprovechamiento indebido del cargo y falsedad, fraude procesal y peculado, falsificación, así como de abuso de autoridad, usurpación y daño simple. También se le imputa resistencia o desobediencia a la autoridad y peculado.

Otro hecho que se le cuestiona a Cortez es que personal de la Municipalidad de Chorrillos estaría participando en su campaña política. Este Diario conoció el caso de Anny Marilyn Rosas Carmona, subgerente de Estudios y Proyectos de Infraestructura de la Municipalidad de Chorrillos, quien se encuentra con licencia por maternidad desde el 25 de agosto, pero que aparece en un video del candidato de Avanza País promocionando una obra el 3 de septiembre.

La actual funcionaria municipal Anny Marilyn Rosas Carmona participa en un video promocional de la candidatura de Cortez, actual alcalde de Chorrillos.

Esto se observa en el último video promocional de su campaña, donde la mujer contratada en el municipio promueve la candidatura de Cortez:

La vacancia de Fernado Velasco y la suspensión de Richard Cortez

En marzo del 2025 se difundió un video en el que se ve a Richard Cortez, siendo teniente alcalde, recibiendo dinero de una persona, quien luego fue identificado como Lester Aguilar. El material fílmico fue difundido por el entonces alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco, en una sesión de concejo.

En un primer momento, Cortez señaló que el dinero entregado era para pagar a los abogados que se encargaban del proceso de vacancia del entonces alcalde Fernando Velasco. Sin embargo, luego argumentó que se trataba de la entrega de recursos para su campaña del 2030 por parte de un proveedor del municipio que se presentó como un amigo.

Durante la sesión del Concejo Municipal de Chorrillos se mostró un video del teniente alcalde Richard Cortez recibiendo dinero de un tercero. Fuente: Mi Chorrillos.

Tras ello, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur abrió una investigación preliminar sobre el caso. Cortez fue suspendido por el Concejo Municipal de Chorrillos por 30 días.

Sin embargo, Velasco fue vacado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en octubre del 2025 por haber cedido sin autorización un inmueble municipal a un empresario para el funcionamiento de una academia de natación. Los pagos realizados por los vecinos por el uso del servicio se efectuaron a través de una cuenta personal del empresario en un aplicativo de transferencia inmediata.

La entidad electoral resolvió dejar sin efecto la credencial de Fernando Velasco Huamán como alcalde de Chorrillos y convocó a Richard Cortez Melgarejo para que asuma el cargo de burgomaestre.

Fernando Velasco fue vacado del cargo de alcalde de Chorrillos

La defensa de Richard Cortez

Richard Cortez afirmó que solo tiene una denuncia en curso en el Ministerio Público por el caso del video en el que se le ve recibiendo dinero de un proveedor del municipio de Chorrillos, pero aclaró que esta se encuentra en etapa de investigación preparatoria y aún no se ha formalizado denuncia en su contra.

“Solo tengo una, está en fase preparatoria, ni siquiera ha pasado a denuncia (formal). Todos tienen la posibilidad de denunciar, pero todos denuncian sin pruebas y sin nada, y eso es algo cotidiano para cualquier funcionario. No tengo 12 denuncias, eso se puede ver en información pública”, afirmó la autoridad edil a El Comercio.

“Tengo una denuncia que está en investigación preliminar, pero no se ha formalizado y lleva así más de año y medio”, agregó.

Cortez explicó que existen denuncias que se han formulado en contra de la Municipalidad de Chorrillos, incluso por hechos anteriores a su gestión de alcalde, pero que le alcanzan a él por ser el “responsable político y administrativo” de la comuna.

“No tengo ninguna sentencia. Las denuncias que puedo haber tenido son por la propia gestión, como cuando dicen: ‘los que resulten presuntamente implicados’”, refirió.

El caso del video

El alcalde de Chorrillos señaló que, en el caso del video, Lester Aguilar, quien aparece junto a él entregándole el dinero, no ha presentado el master del video original en un año y medio, pese a los pedidos de las autoridades.

Remarcó que el denunciante se presentó tres veces en el Ministerio Público y tuvieron un careo, pero Aguilar guardó silencio. Según esa versión, el empresario señaló que dejó los videos en mesa de partes. No obstante, le resulta llamativo que, después de la difusión de la grabación, se le pagó al proveedor la deuda de 80 mil soles que el municipio tenía con él.

Consultado por el motivo de la entrega del dinero, el alcalde de Chorrillos indicó que se trataba de la implementación de una campaña política a futuro.

“Estamos hablando de una campaña política, campaña de largo plazo. Con el señor Lester me he reunido más de cinco veces y no muestran otros videos donde hemos hablado de la gestión. Es una reunión privada en la que hemos hablado una infinidad de cosas. Ellos han tergiversado y cortado esta conversación a conveniencia propia. Que muestren el video completo, ya que van a poder identificar el tenor de esta reunión y bajo qué circunstancias fue entregado el dinero”, aseveró.

“El dinero fue entregado para una campaña política a futuro, como lo he conversado con toda la gente que me he reunido en todo este tiempo. No hay delito en reunirse y armar un plan político a futuro. Así lo ha hecho con el señor Velasco durante 14 años, entonces estaríamos incurriendo en una infracción”, precisó.