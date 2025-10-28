La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lesly Shica Seguil, anunció este martes nuevos mecanismos de supervisión y control en el proceso de compras del Programa de Alimentación Escolar, con el objetivo de asegurar la transparencia y la calidad del servicio que beneficiará a más de 4 millones de niñas y niños durante el año escolar 2026.

El anuncio se realizó durante una reunión de trabajo con la presidenta ejecutiva del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), Mirtha Rázuri Alpiste, y el jefe de Perú Compras, Jorge Zapata Gallo, en la que se evaluaron los avances del proceso de adquisiciones para el próximo año.

“ Las empresas que quieran brindar servicio de alimentación escolar al presente y al futuro del Perú, que son más de 4 millones de niños y niñas, tienen que ser transparentes, y a ello nos vamos a enfocar ”, sostuvo la ministra, mientras participaba en la evaluación de los alimentos que actualmente se distribuyen a los escolares.

Midis, OECE y Perú Compras coordinan medidas para compras transparentes del programa escolar. (Foto: Difusión)

Shica precisó que el nuevo esquema de compras incluirá supervisión directa en los centros de producción de alimentos para verificar las condiciones de higiene y calidad.

“ Vamos a estar ahí, donde se producen los alimentos. Y el que no quiere abrir la puerta es porque algo esconde, y las sanciones serán aplicadas conforme correspondan”, enfatizó.

Asimismo, la titular del Midis señaló que se busca evitar la aparición de empresas creadas solo para participar en licitaciones públicas sin cumplir con los estándares exigidos.

“Más allá de nuestros cargos como funcionarios públicos, somos madres y padres de familia, y buscamos que los más de 4 millones de niñas y niños, como si fueran nuestros hijos, coman productos de calidad que reciben del Programa de Alimentación Escolar”, expresó.

Midis endurece supervisión de proveedores en compras del próximo año escolar. (Foto: Difusión)

La presidenta ejecutiva del OECE, Mirtha Rázuri Alpiste, coincidió con la ministra en la necesidad de fortalecer la transparencia.

“Con la participación de proveedores a través del Registro Nacional de Proveedores, el OECE se compromete a hacer el mejor trabajo para poder filtrar a estos proveedores que puedan participar en estos procesos y garantizar la transparencia de estos procedimientos de contrataciones para los niños y niñas”, afirmó.

Por su parte, el jefe de Perú Compras, Jorge Zapata Gallo, destacó que la coordinación con el Midis permitirá mejorar la gestión de compras públicas.

“El Programa de Alimentación Escolar del Midis es un programa social muy importante. Por eso, Perú Compras tiene el rol de facilitar herramientas para las compras públicas. Este espacio de diálogo que nos invita la ministra contribuye a la mejora del servicio del programa”, indicó.

Finalmente, la ministra Shica informó que se invitará a Sanipes, la Sociedad Nacional de Industrias, la Sociedad Nacional de Pesquería y grandes productores nacionales a participar en mesas técnicas orientadas a garantizar la inocuidad y pertinencia de los alimentos que llegan a las escuelas.