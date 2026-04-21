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Midis transfiere más de S/29.5 millones para reforzar la alimentación de comedores y ollas comunes del país
Midis transfiere más de S/29.5 millones para reforzar la alimentación de comedores y ollas comunes del país
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El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), autorizó la transferencia de más de S/29.5 millones, con el objetivo de asegurar la continuidad y fortalecimiento del servicio alimentario en comedores populares y ollas comunes de todo el país.

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