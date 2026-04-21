El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), autorizó la transferencia de más de S/29.5 millones, con el objetivo de asegurar la continuidad y fortalecimiento del servicio alimentario en comedores populares y ollas comunes de todo el país.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo n.º 064-2026-EF, que permite financiar la atención alimentaria en el marco del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) durante el año fiscal 2026.

Este desembolso permitirá que los comedores y ollas comunes compren con una variedad de más de 40 productos, contribuyendo a una mejor variedad, cantidad y calidad de alimentos.

Desde el Midis se destacó que la transferencia responde a una política de protección social activa y descentralizada, que fortalece el rol de los gobiernos locales en la atención directa a la población más necesitada. Asimismo, se informó que los recursos están destinados exclusivamente a la prestación del servicio alimentario, bajo estrictos mecanismos de control y seguimiento, lo que asegura su uso eficiente y transparente.

Como parte del proceso, los gobiernos locales deberán realizar los trámites para iniciar de manera oportuna la ejecución de los recursos.