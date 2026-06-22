El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de su Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, ha intensificado los sobrevuelos de sus drones para el recojo de información georreferencial en localidades identificadas como críticas para desastres naturales. (Foto: Midis)
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de su Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, ha intensificado los sobrevuelos de sus drones para el recojo de información georreferencial en localidades identificadas como críticas para desastres naturales. (Foto: Midis)
/ Leandro Britto
Por Redacción EC

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través de su Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, ha intensificado los sobrevuelos de sus drones para el recojo de información georreferencial en localidades identificadas como críticas para desastres naturales, debido al fenómeno de El Niño Costero. Esta información, que luego es procesada para obtención de ortofotos y modelos 3D, se remite a las autoridades locales para contribuir con la toma de decisiones basada en evidencias, que ayuden a salvaguardar la vida e integridad de las personas.

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