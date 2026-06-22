El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través de su Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, ha intensificado los sobrevuelos de sus drones para el recojo de información georreferencial en localidades identificadas como críticas para desastres naturales, debido al fenómeno de El Niño Costero. Esta información, que luego es procesada para obtención de ortofotos y modelos 3D, se remite a las autoridades locales para contribuir con la toma de decisiones basada en evidencias, que ayuden a salvaguardar la vida e integridad de las personas.

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Los drones, modelos Matrice 4E y Mavic 3 Classic, proporcionan imágenes en alta resolución (fotogramétricas) y datos con los que especialistas del sector elaboran mapas interactivos, en los que se identifica no solo a los usuarios de programas sociales que pudieran verse afectados por inundaciones, desbordes o derrumbes; también se pueden reconocer características del terreno afectado, posibles rutas de evacuación y otras áreas cercanas en riesgo próximo o inminente.

Así lo informó el Gral. FAP (r) Javier Ramírez Guillén, jefe de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del Midis, quien precisó que, a la fecha, son más de 500 las hectáreas sobrevoladas en los sectores de Quebrada Pedregal, San Isidro y Cerro Blanco (Tumbes); Puente Baños Chimú y Quebrada León (La Libertad); y Badén Juana Ríos (Lambayeque), consideradas de alto riesgo por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), ante la ocurrencia de El Niño Costero.

“El sobrevuelo de drones para levantar información y trabajar simulaciones 3D es una acción permanente de prevención que realiza el Midis para salvaguardar la vida y seguridad de los usuarios de sus programas sociales. Sin embargo, como institución que articula con otras instancias del Estado, ponemos a disposición de las autoridades locales y demás instituciones pertinentes esta información ya procesada, pues nuestros usuarios viven en comunidades altamente vulnerables y una intervención oportuna puede evitar que los desastres nos afecten a todos”, precisó Ramírez durante una demostración de estas herramientas y cómo enriquecen otras de consulta libre como el Geoportal Midis.

Cabe destacar que, hasta inicios de junio, los drones habían realizado más de 40 sobrevuelos de prevención en territorio nacional, los cuales permitieron recoger información georreferencial de más de 4500 hectáreas, equivalentes a unas 6338 canchas de fútbol. Solo en el norte, estos sobrevuelos y el área analizada ya permitieron identificar a cerca de mil personas en riesgo alto y muy alto, de las cuales alrededor de 400 son usuarias de programas sociales.

Respuesta inmediata en emergencias

Los beneficios de esta tecnología se evidenciaron durante la inundación causada por el desborde del río Sankirhuato, ocurrida en marzo pasado, en el distrito de Ayna San Francisco, provincia de La Mar, región Ayacucho. La emergencia dejó a 455 personas afectadas, 234 damnificadas, 31 heridas y más de un centenar de viviendas inhabitables.

El equipo del Midis priorizó, entonces, el despliegue de drones sobrevolando 500 hectáreas afectadas en el área urbana y la cuenca del río. Las simulaciones en 3D fueron procesadas y transferidas tanto al gobierno local como a las instituciones técnico-científicas, agilizando el diagnóstico de daños y la toma de decisiones para obras de mitigación urgentes.

Unidos en la prevención

Ante el próximo Niño Costero, el sector también ha convocado a la tercera sesión del Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres, que, bajo el liderazgo de la ministra Lily Vásquez, agrupa a representantes del Midis, los programas sociales y el Organismo de Focalización e Información Social (OFIS) para optimizar la capacidad operativa de respuesta, mediante la actualización y/o aprobación de instrumentos de gestión, adquisición de implementos de seguridad, asistencias técnicas en zonas priorizadas, disponibilidad territorial de equipos, vehículos para la atención de los servicios y articulación permanente con los gobiernos locales.

Este grupo de trabajo también se encuentra elaborando el Protocolo Base de Intercambio para la Protección Social Adaptativa ante Emergencias (PSAE), que representa un paso clave para la coordinación entre entidades del Estado que general y utilizan información social, de riesgos, emergencias y salud pública, mediante reglas comunes para un intercambio de información segura, trazable y alineada con la normativa de protección de datos personales.

Entre los beneficios del PSAE destacan una mejor identificación del público a atender, la respuesta social más rápida y basada en evidencia, así como una articulación eficiente e intercambio de información oportuno entre instituciones.