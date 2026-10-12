Programa Juntos realizará encuentro de orientación vocacional y simulacro de examen de admisión
Programa Juntos realizará encuentro de orientación vocacional y simulacro de examen de admisión
Por Redacción EC

Un simulacro de examen de admisión y un test de orientación vocacional serán parte de la jornada que reunirá este viernes 16 de octubre a estudiantes de 4.º y 5.º de secundaria en Puente Piedra, como parte del I Gran Encuentro de Orientación Vocacional y Simulación de Examen de Admisión organizado por el programa Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

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