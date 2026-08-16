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Resumen

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Carolina Trivelli, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y ex ministra de Inclusión Social, analiza jCarolina Trivelli, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y ex ministra de Inclusión Social, para La Mirada. (Foto: archivo)
Carolina Trivelli, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y ex ministra de Inclusión Social, analiza jCarolina Trivelli, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y ex ministra de Inclusión Social, para La Mirada. (Foto: archivo)
Por Carolina Trivelli

El nuevo gobierno ha propuesto evaluar y ajustar la política y los programas sociales —bien, siempre hay que hacerlo— para asegurar que se reduzca la pobreza que afecta a millones de niños peruanos, pero sorprende que en esa conversación prácticamente no aparezca el Programa de Apoyo a los Más Pobres, Juntos. Es un tremendo error: Juntos hoy llega a hogares donde viven más de 1,6 millones de niños en situación de pobreza y alta vulnerabilidad, exactamente el grupo que se quiere priorizar.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.