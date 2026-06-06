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Jóvenes de familias usuarias de Juntos accederán a becas universitarias integrales
Jóvenes de familias usuarias de Juntos accederán a becas universitarias integrales
Por Redacción EC

El programa Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), en alianza con la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), anunció el inicio de la convocatoria 2026 de la Beca Juntos UTP, que permitirá a 22 jóvenes de familias en situación de vulnerabilidad, pobreza o pobreza extrema acceder a dicha casa de estudios.

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