El programa Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), en alianza con la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), anunció el inicio de la convocatoria 2026 de la Beca Juntos UTP, que permitirá a 22 jóvenes de familias en situación de vulnerabilidad, pobreza o pobreza extrema acceder a dicha casa de estudios.

La convocatoria está dirigida a quienes culminaron la educación secundaria en los años 2024 o 2025 y se hayan ubicado en el tercio o medio superior de su promoción, no hayan iniciado ni culminado estudios universitarios previamente y que pertenecen a hogares usuarios de Juntos en las once regiones donde la UTP cuenta con presencia académica: Áncash, Arequipa, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, Tacna y Ucayali. Las vacantes disponibles son dos por región.

Asimismo, deberán contar con disponibilidad para realizar estudios presenciales en cualquiera de las sedes de la UTP y presentar la documentación académica requerida durante el proceso de inscripción.

El beneficio de la beca contempla una cobertura académica integral, que incluye examen de admisión, matrícula, pensiones universitarias, seguro estudiantil, carné universitario, trámites para la obtención del grado de bachiller, acceso a plataformas y materiales digitales, además de tutorías personalizadas y otros servicios académicos que contribuirán al éxito de los estudiantes durante su formación profesional.

Conforme con las prioridades dispuestas por la gestión de la ministra Lily Vásquez, la beca se mantendrá vigente hasta la culminación de la carrera, siempre que los beneficiarios mantengan un adecuado rendimiento académico y cumplan con las condiciones establecidas por la universidad.

Cabe destacar que los postulantes podrán elegir cualquiera de las carreras universitarias presenciales disponibles en la sede seleccionada, con excepción de Medicina Humana. La beca no cubre transporte, vivienda, alimentación, materiales u otros gastos no académicos no especificados.

Convocatoria abierta

Las postulaciones estarán abiertas hasta el próximo 30 de junio. Luego, Juntos evaluará los expedientes y llevará a cabo la selección de los postulantes que cumplan los requisitos establecidos.

Los jóvenes seleccionados participarán en el proceso regular de admisión de la UTP, cuyos costos serán exonerados. El examen de admisión se desarrollará el 12 de julio de este año, de manera virtual para la mayoría de regiones, y presencial en las ciudades de Iquitos y Pucallpa.

Con esta alianza estratégica, el programa Juntos y la UTP apuestan por la educación superior como una herramienta de transformación social, permitiendo que más jóvenes talentosos accedan a oportunidades que impulsen su desarrollo profesional, rompan el ciclo de pobreza y se conviertan en agentes de cambio para sus familias, sus comunidades y para el país.