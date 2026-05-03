El Programa Juntos, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), iniciará el 5 de mayo su segundo operativo de pago del año, en beneficio de 771 318 hogares en condición de pobreza y pobreza extrema en todo el país. Este subsidio económico, que asciende a S/200 cada dos meses, se otorga a las familias que cumplen con compromisos clave para el desarrollo de sus hijos, como el acceso a servicios de salud preventiva materno-infantil y la asistencia escolar de niñas, niños y adolescentes.

Incentivo adicional para la primera infancia

Durante el segundo operativo, 90 905 hogares recibirán un incentivo adicional de S/100, a través de la modalidad transferencia primera infancia (TPI), destinado a proteger la salud de las gestantes y recién nacidos usuarios.

Este beneficio busca prevenir la anemia infantil y se otorga a las familias que garantizan controles prenatales oportunos para las gestantes, seguimiento del crecimiento y desarrollo de niñas y niños, así como sus dosajes de hemoglobina, vacunación y suplementación con hierro y ácido fólico.

Más de 3500 puntos de pago en todo el país

El cobro podrá realizarse en 3502 puntos de pago de todo el país, entre agencias del Banco de la Nación, cajeros automáticos, agentes corresponsales y las Plataformas Itinerantes de Acción Social, gestionadas por el programa PAIS del Midis.

Inversión social que transforma vidas

De esta manera, Juntos reafirma su compromiso con el cierre de brechas sociales, facilitando el acceso de miles de familias peruanas a nuevas oportunidades para mejorar su calidad de vida, invirtiendo oportunamente en su salud, educación y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.