Resumen

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Juntos inicia segundo pago del año a 771,318 hogares en condición de pobreza. (Fuente: Midis)
Juntos inicia segundo pago del año a 771,318 hogares en condición de pobreza. (Fuente: Midis)
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El Programa Juntos, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), iniciará el 5 de mayo su segundo operativo de pago del año, en beneficio de 771 318 hogares en condición de pobreza y pobreza extrema en todo el país. Este subsidio económico, que asciende a S/200 cada dos meses, se otorga a las familias que cumplen con compromisos clave para el desarrollo de sus hijos, como el acceso a servicios de salud preventiva materno-infantil y la asistencia escolar de niñas, niños y adolescentes.

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