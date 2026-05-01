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Resumen

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El funcionamiento del Observatorio de Transporte Terrestre es un pedido que ha impulsado el sector de transporte interprovincial formal, ya que se trata de una herramienta técnica y digital que permitirá, según argumentó, ordenar dicho mercado en el Perú. La función principal del observatorio será recopilar, procesar y publicar información clave, con el objetivo de mejorar la competencia, la transparencia y la fiscalización.

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