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Fuentes del Congreso informaron a El Comercio que el dictamen del proyecto fue aprobado por unanimidad, el pasado 24 de abril, en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Legislativo y que solo está pendiente que la Junta de Portavoces lo incluya en la agenda del pleno para su debate y votación.

La iniciativa modifica la Ley 31886, aprobada en octubre del 2023, norma que establece medidas para promover la competencia en el servicio de transporte terrestre de mercancías, a fin de incorporar la regulación de la competencia en el servicio de transporte terrestre de personas.

El Observatorio de Transporte Terrestre debe ser una política de Estado, afirmó legisladora

La congresista Marleny Portero López, expresidenta de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Parlamento, manifestó que el Observatorio de Transporte Terrestre debe consolidarse como una política de Estado y que no dependa de las gestiones de turno en el Poder Ejecutivo.

“Si bien la tecnología es un gran paso, el éxito real del sistema radicará en las acciones concretas de fiscalización que se realicen en beneficio de la seguridad de todos los peruanos”, afirmó la legisladora a El Comercio.

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Portero recordó que el OTT es una plataforma digital creada mediante la Ley N°31886 con el objetivo de recopilar y centralizar información clave sobre el sector. “Su función principal es organizar datos que hoy están dispersos, como las tarifas, fletes y costos del transporte de mercancías. Al transparentar esta información, se busca combatir la competencia desleal y la informalidad, permitiendo que tanto los transportistas como los usuarios tengan reglas claras y que el Estado pueda identificar rápidamente fallas en el mercado”, aseveró.

Congresista Marleny Portero.

Sin embargo, Portero López advirtió que la interoperabilidad entre las instituciones públicas debe ser una obligación permanente. “Para que el observatorio sea realmente útil, su implementación debe trascender a los gobiernos de turno y convertirse en una política de estado sólida. La colaboración entre entidades no puede ser un favor temporal, sino una estructura que se mantenga en el tiempo para planificar el transporte con una mirada de futuro”, señaló la congresista.

Finalmente, la parlamentaria por Lambayeque recalcó que la verdadera eficiencia del observatorio se medirá por su capacidad de generar resultados tangibles en las carreteras. “El compromiso real se demuestra cuando pasamos de los reglamentos a la supervisión constante en el territorio. Una herramienta digital es solo el comienzo de un camino que debe llevarnos a un transporte más seguro en cada rincón del país”, concluyó.

Observatorio permitirá detectar empresas que realizan lavado de activos, indicó dirigente

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, pidió al Congreso debatir y aprobar la norma que permite la creación del Observatorio de Transporte Terrestre (OTT) para el servicio interprovincial de pasajeros, ya que ayudaría en la identificación de diversos delitos.

En entrevista con El Comercio, el dirigente explicó que el OTT permitiría detectar a las empresas que son usadas como fachada para el lavado de activos, pues remarcó que existen casos en los que algunas empresas cobran pasajeros baratos pese a que sus gastos operativos son mayores que sus ingresos.

“Es de vital importancia que se supervise el cumplimiento de los costos operativos que se realizan en el transporte para que no sea en perjuicio del usuario y tampoco se den casos de lavado de activos, ya que se usa dinero en el sector transporte y abaratan precios con la finalidad de hacer ese tipo de delitos, como es el lavado de activos, o el contrabando”, refirió Ojeda.

El dirigente de transporte Martín Ojeda. (Foto: El Comercio)

“Hay empresas ‘cascarón’ que se crean con esa finalidad, afectando a aquellas que cumplen con el mantenimiento de flota, el personal administrativo, normas salariales, derechos laborales, seguros, etc. Hay, lamentablemente, empresas que son utilizadas para fines delictivos y que los costos operativos son usados para lavar activos”, agregó.

Recordó que una norma similar, pero para el sector de mercancía y carga fue aprobada en el 2022, incluso ya cuenta con reglamentación. “Son dos normas distintas, ya que la del 2022 fue exclusivamente para carga y mercancía. La otra norma sería para transporte de pasajeros”, afirmó.

Consultado por las instituciones que tendrían a su cargo el manejo del Observatorio de Transporte Terrestre, Ojeda señaló que serían la Sunat, Indecopi y Sutran.

“Esta norma beneficia al pasajero porque podrá acceder a una empresa que cumple con los gastos que tiene, como el mantenimiento de flota, seguros y normas laborales. Hay transparencia de dinero verificada por la SBS, entonces es una empresa top que cumple con todo”, refirió.

A pocos meses de que acabe la legislatura, el dirigente dijo temer que en el próximo Parlamento dejen de lado el tema, lo cual afectaría, según consideró, a las políticas de transporte.

El observatorio debe contar con información actualizada, indicó especialista

Franklin Barreto, especialista en temas de transporte, tránsito y seguridad vial, resaltó la probable creación del Observatorio de Transporte Terrestre (OTT), ya que permitirá verificar condiciones, así como obtener y procesar información del sector interprovincial.

“A partir de esta información (que produzca el observatorio) se pueden sacar algunas conclusiones, es decir, no tiene poder de decisión, sino que lo que produce es básicamente información”, afirmó Barreto a El Comercio.

Remarcó que la información del OTT puede ayudar a las autoridades y ciudadanos a tomar decisiones, pero consideró que dicha plataforma debe estar actualizada, contar con una debida difusión y fácil acceso a los pasajeros. “Si no hay actualización, si no hay información relevante, entonces no serviría de mucho”, afirmó.

Además, consideró que el observatorio debe almacenar información no solo del Poder Ejecutivo, sino también del sector privado. “Tal como ocurre con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, tiene que nutrirse de diversa información, no solamente de la actividad del Gobierno, sino también de información que parta de la sociedad, como las opiniones de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio”, afirmó Barreto.