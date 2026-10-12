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La escultura del papa tendrá una altura de 14 metros. (Foto: Municipalidad del Callao)
La escultura del papa tendrá una altura de 14 metros. (Foto: Municipalidad del Callao)
Por Carlos Gonzales

La proxima visita del papa León XIV ha generado diversas iniciativas de las autoridades, como la Municipalidad del Callao, que ha impulsado la construcción de un monumento del sumo pontífice en un terreno frente al mar y que constituye, hasta el momento, la escultura más grande de Robert Prevost realizada. La obra está a cargo de los escultores Deyvi Wong y Rafael Gutiérrez.

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