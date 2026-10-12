La proxima visita del papa León XIV ha generado diversas iniciativas de las autoridades, como la Municipalidad del Callao, que ha impulsado la construcción de un monumento del sumo pontífice en un terreno frente al mar y que constituye, hasta el momento, la escultura más grande de Robert Prevost realizada. La obra está a cargo de los escultores Deyvi Wong y Rafael Gutiérrez.

El papa León XIV visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre y realizará actividades en las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. El líder de la Iglesia católica será sometido esta semana a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo localizado en el pulmón, detectado en una etapa muy temprana

¿Cómo va la construcción de la escultura del papa León XIV?

Deyvi Wong, escultor a cargo del proyecto, explicó a El Comercio que se trata de una obra de 14 metros de altura, que incluyen 10 metros de estatua y 4 metros de pedestal. En total, tendrá un peso de 3.5 toneladas, por lo que la base será de concreto. Se planea entregar la obra a fines de mes y que la colocación sea la primera semana de noviembre.

Señaló que el proyecto será culminado a fines de mes y presenta un avance de 45 a 50%, para lo cual ocho trabajadores laboran de manera fija en un turno que va de la 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. En algunos días se suman otros especialistas. Incluso, dentro del equipo hay soldadores profesionales para que la estructura soporte todo el peso y no sucumba ante los fuertes vientos y los sismos.

Actualmente, Wong y Gutiérrez vienen culminando, mediante la técnica del modelado, detalles del rostro y las manos, que son las partes más complejas del proyecto, pues deben plasmar la expresión y la sensibilidad. Para ello han utilizado cerca de una tonelada y media de arcilla.

La escultura del papa León XIV será colocada en el parque Niño Gaelito del Callao.

“La parte más compleja es hacer el rostro porque es lo que transmite toda la fuerza y la vista de una persona, así como las manos, ya que son bastante expresivas, por eso esos dos elementos son modelados. La ropa será en fibra de vidrio”, refirió.

El escultor explicó que, para evitar la corrosión de la brisa marina, la escultura cuenta con acero galvanizado en su estructura interna, se le pintará con una sustancia anticorrosiva y se le colocará fibra de vidrio en la parte externa. Luego, se le dará un acabado de mármol.

“Esta semana que se inicia comenzamos con la fibra de vidrio y los moldes de las manos y el rostro. Todo el cuerpo ya es fibra directa”, refirió.

Respecto al uso de la inteligencia artificial en el proyecto, el escultor explicó que utilizó dicha herramienta solo para obtener la proporción de las medidas de la cabeza, el pecho, entre otras partes, al tratarse de una escultura de 10 metros de tamaño.

Wong considera que este es el proyecto más retador en sus 20 años de experiencia debido al tiempo, pues este tipo de obras demandan un plazo de tres meses, y por el tamaño, ya que es la primera vez que trabaja una escultura a gran escala.

El traslado a la parte de la Costa Verde del Callao donde será colocada será en un tráiler y con grúas y en dos partes. Se calcula que la instalación tome dos días.

Estructura del papa León XIV podrá soportar fuertes vientos

La Municipalidad del Callao informó que la escultura del papa León XIV será colocada en el parque Niño Gaelito, en el inicio de la Costa Verde Callao. La escultura tendrá los brazos abiertos y estará de espaldas al mar y mirando a la ciudad chalaca.

En cuanto al tema de seguridad, el municipio precisó que contará con iluminación y tendrá como soporte y anclada al suelo una zapata de 14 metros de profundidad a fin de soportar vientos de hasta 120 km/h.

César Pérez, alcalde del Callao, indicó que el papa, durante su visita al Perú, llegará un asilo de ancianos del primer puerto, por lo que será un paso obligatorio recorrer la Costa Verde del Callao y podrá ver la escultura en su honor. Dijo esperar que el sumo pontífice se detenga y pueda bendecir la estructura.

La escultura del papa León XIV es construida en un taller de Carabayllo.

Se mostró optimista frente a esa posibilidad, pues recordó que Robert Prevost tiene una relación especial con la ciudad chalaca, ya que, antes de ser elegido Papa, fue administrador apostólico de la diócesis del Callao entre 2020 y 2021, en plena pandemia del COVID-19.

La obra es ejecutada a través de una donación de una empresa privada, iniciativa que fue aprobada por el Concejo de Regidores del Callao.

El parque del Niño Gaelito es un espacio recreativo creado por la Municipalidad del Callao en homenaje a Jesús Gael Alejandro Rodríguez, un niño de 4 años que falleció tras rescatar a su pequeña hermana durante un incendio ocurrido en el jirón Loreto, en marzo de 2026.

VIDEO RECOMENDADO