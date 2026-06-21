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Un Julio Velarde en el Midis

“Si Keiko Fujimori quiere empezar a conectar con ese Perú, debe devolverle al Midis sus bases técnicas”.

    Omar Mariluz Laguna
    Por

    Periodista

    omar.mariluz@diariogestion.com.pe

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    "Un ministerio que nació para ser ejemplo técnico en la lucha contra la pobreza terminó, bajo Castillo y Boluarte, envenenando a los niños más pobres del país". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Un ministerio que nació para ser ejemplo técnico en la lucha contra la pobreza terminó, bajo Castillo y Boluarte, envenenando a los niños más pobres del país". Ilustración: Giovanni Tazza

    Si bien se siguen contando los votos, los resultados de la segunda vuelta muestran un país dividido en dos: uno al que llega el Estado –con sus imperfecciones– y otro al que llega tarde, mal o nunca. Las prioridades del eventual gobierno de Keiko Fujimori deberían girar en torno a esa brecha.

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