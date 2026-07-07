La metodología japonesa SHEP (Smallholder Horticulture Empowerment and Promotion) llega a Cajamarca para fortalecer las capacidades comerciales de los productores rurales y asegurar su acceso sostenible a los mercados.
La metodología japonesa SHEP (Smallholder Horticulture Empowerment and Promotion) llega a Cajamarca para fortalecer las capacidades comerciales de los productores rurales y asegurar su acceso sostenible a los mercados.
Por Redacción EC

La metodología japonesa SHEP (Smallholder Horticulture Empowerment and Promotion) llega a Cajamarca para fortalecer las capacidades comerciales de los productores rurales y asegurar su acceso sostenible a los mercados. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), implementa el piloto de dicha metodología, gracias a una alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) e Imago Global Grassroots.

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