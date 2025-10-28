ATU multa a conductor y empresa por choque entre tren y bus en El Agustino. (Foto: Redes sociales)
ATU multa a conductor y empresa por choque entre tren y bus en El Agustino. (Foto: Redes sociales)
Redacción EC
Redacción EC

La (ATU) informó este martes que sancionará al conductor y a la empresa responsable del bus involucrado en el accidente ocurrido en el distrito de , donde un tren impactó contra una unidad de transporte público y dos vehículos particulares.

LEE: El Agustino: al menos diez heridos tras choque entre bus y tren del Ferrocarril Andino

El hecho se registró en la intersección de las avenidas José Carlos Mariátegui y Ferrocarril, cuando el bus, de placa F4A-858, se detuvo imprudentemente sobre el cruce ferroviario mientras la locomotora se aproximaba. Producto del choque, al menos diez personas resultaron heridas, la mayoría con lesiones leves. Una de ellas permanece internada en el hospital Hipólito Unanue, donde se activó el (SOAT) para su atención.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
Diez heridos deja accidente entre bus y tren; ATU anuncia sanciones. (Foto: Redes sociales)
Diez heridos deja accidente entre bus y tren; ATU anuncia sanciones. (Foto: Redes sociales)

Según detalló la ATU, el bus pertenece a la empresa de transportes Santo Cristo de Pachacamilla S. A., la cual cumplía con los requisitos legales para operar. Sin embargo, el conductor, si bien contaba con licencia, no estaba habilitado para el servicio público, lo que constituye una falta grave.

Por tal motivo, la entidad impondrá la infracción RE10, que implica una multa de S/ 2,675 y la retención de la licencia del chofer. En tanto, la empresa será sancionada con la infracción RE9, que conlleva una multa similar y la suspensión temporal de la habilitación de la unidad.

Asimismo, la ATU recordó que detenerse sobre un cruce ferroviario está prohibido y constituye una infracción que acarrea una multa de S/ 642 y 50 puntos en el récord del conductor.

Personal de la institución se desplazó hasta el lugar del para realizar las diligencias correspondientes y colaborar con las investigaciones. La ATU lamentó el hecho y exhortó a todos los conductores a respetar las señales y los pasos ferroviarios, a fin de evitar tragedias similares.

MÁS: Presidente José Jerí descarta toque de queda durante el estado de emergencia en Lima y Callao

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC