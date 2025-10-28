La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó este martes que sancionará al conductor y a la empresa responsable del bus involucrado en el accidente ocurrido en el distrito de El Agustino, donde un tren impactó contra una unidad de transporte público y dos vehículos particulares.

El hecho se registró en la intersección de las avenidas José Carlos Mariátegui y Ferrocarril, cuando el bus, de placa F4A-858, se detuvo imprudentemente sobre el cruce ferroviario mientras la locomotora se aproximaba. Producto del choque, al menos diez personas resultaron heridas, la mayoría con lesiones leves. Una de ellas permanece internada en el hospital Hipólito Unanue, donde se activó el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para su atención.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Diez heridos deja accidente entre bus y tren; ATU anuncia sanciones. (Foto: Redes sociales)

Según detalló la ATU, el bus pertenece a la empresa de transportes Santo Cristo de Pachacamilla S. A., la cual cumplía con los requisitos legales para operar. Sin embargo, el conductor, si bien contaba con licencia, no estaba habilitado para el servicio público, lo que constituye una falta grave.

Por tal motivo, la entidad impondrá la infracción RE10, que implica una multa de S/ 2,675 y la retención de la licencia del chofer. En tanto, la empresa será sancionada con la infracción RE9, que conlleva una multa similar y la suspensión temporal de la habilitación de la unidad.

Asimismo, la ATU recordó que detenerse sobre un cruce ferroviario está prohibido y constituye una infracción que acarrea una multa de S/ 642 y 50 puntos en el récord del conductor.

Personal de la institución se desplazó hasta el lugar del accidente para realizar las diligencias correspondientes y colaborar con las investigaciones. La ATU lamentó el hecho y exhortó a todos los conductores a respetar las señales y los pasos ferroviarios, a fin de evitar tragedias similares.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.