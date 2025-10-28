El tránsito en la avenida Néstor Gambetta, una de las principales vías del Callao, se vio totalmente paralizado este martes debido al bloqueo protagonizado por un grupo de transportistas, quienes protestaron tras el asesinato de uno de sus compañeros.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del paradero Z, donde José Johnny Esqueche Ningles (47) fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta mientras conducía su unidad rumbo a Ventanilla. Los atacantes le dispararon varias veces y, pese a ser trasladado a un centro de salud cercano, el conductor falleció poco después.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

84c66fc9f279cf712ff307be8dcfd18f78b5b80984c66fc9f279cf712ff307be8dcfd18f78b5b809

El crimen ha causado indignación entre sus colegas, quienes aseguran que no se trata de un hecho aislado. En lo que va del mes, al menos tres conductores han sido asesinados en circunstancias similares en la misma zona.

Desde las primeras horas de la madrugada, decenas de conductores bloquearon ambos sentidos de la avenida Gambetta, entre el paradero Santa Fe y la zona de Zeta Gas, impidiendo el paso de vehículos hacia Lima y Ventanilla.

Transportistas bloquean vías por tercer homicidio en medio de cobros de cupos. (Foto: Captura/Latina)

Los manifestantes explicaron que la paralización busca llamar la atención de las autoridades ante la ola de extorsiones y amenazas que viven a diario. Según indicaron, las bandas criminales que operan en el Callao y Lima exigen pagos que van desde cinco a diez soles por unidad, bajo amenaza de ataques o represalias.

En medio del bloqueo, varios participantes reportaron haber recibido mensajes amenazantes en sus grupos de comunicación. En ellos, se advierte a los conductores que deben cumplir con los pagos exigidos si no quieren “más problemas”.

Transportistas paralizan la Gambetta y denuncian amenazas. (Foto: Captura/Latina)

La Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene vigilancia permanente en la zona, aunque hasta el momento no ha logrado liberar por completo el tránsito. Algunos pasajeros tuvieron que bajar de los buses y continuar su camino a pie ante la imposibilidad de avanzar.

Las investigaciones sobre el asesinato de Esqueche y las denuncias por extorsión están a cargo de las unidades especializadas de la PNP, que no descartan la participación de bandas delictivas dedicadas al cobro de cupos.

Momento del asalto: el instante en que el ladrón abandona al hombre en Pedro Miotta.