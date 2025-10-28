Un chofer de transporte público resultó herido tras recibir disparos mientras conducía su unidad por la avenida Néstor Gambetta, en el Callao. El incidente se registró la noche de este lunes 27 de octubre, a la altura del Mercado Pesquero, en el distrito de Ventanilla.

De acuerdo con información preliminar, el vehículo habría sido interceptado por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes abrieron fuego contra el conductor. La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde recibió atención médica.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Tras conocerse el hecho, decenas de transportistas bloquearon ambos sentidos de la avenida Néstor Gambetta en señal de protesta, reclamando mayor seguridad para ellos y los pasajeros.

Efectivos de la Policía Nacional, junto a personal de Serenazgo y miembros de las Fuerzas Armadas, llegaron hasta la zona para controlar la situación y realizar las diligencias correspondientes.

El ataque ocurrió en el contexto del estado de emergencia que rige en Lima y Callao, medida que otorga a la Policía el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. Hasta el momento, las autoridades no han brindado un pronunciamiento oficial sobre el caso.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.