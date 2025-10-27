Mañana marte 28 de octubre se realizará el quinto recorrido del Señor de los Milagros. Cientos de fieles y devotos acompañarán la sagrada imagen el Cristo Moreno por las calles del Centro de Lima, por lo que la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) recomienda a los usuarios tener en cuenta su plan de desvíos.

Cabe señalar que, ayer, domingo 26, el anda del Señor de los Milagros recorrió las calles el Callao luego de 22 años. Desde las 6 de la mañana hasta las casi 9 de la noche, la santa imagen pasó por los distritos de Breña, Pueblo Libre y San Miguel para llegar hasta el primer puerto.

Quinto recorrido

El inicio como es de costumbre es desde el templo de Las Nazarenas y continuará por la avenida Tacna y avenida Nicolás de Piérola, consideradas zonas de alta concurrencia. Luego, avanzar por el jr. Cañete y conectar con la av. Alfonso Ugarte.

A continuación, ingresará al Hospital Arzobispo Loayza, donde llevará su bendición a los enfermos. Retomará nuevamente la avenida Alfonso Ugarte y avanzará por la avenida Venezuela, visitando la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados.

Posteriormente retornará por la misma avenida Venezuela, continuará por el jirón Mariano Moreno, jirón Recuay, jirón Loreto, avenida Bolivia y avenida Garcilaso de la Vega, para finalmente ingresar a la avenida Tacna y retornar al Santuario de las Nazarenas.

Rutas de la ATU

Metropolitano

Cuando la procesión recorra la avenida Tacna, el servicio regular A y el Expreso 10 circularán por la avenida. Alfonso Ugarte, teniendo como única parada la estación Quilca, en tanto el servicio regular C solo llegará hasta la estación Central. Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla estarán cerradas temporalmente, de acuerdo al avance del recorrido (Ver mapa).

Cuando la imagen del Cristo de Pachacamilla se desplace por la avenida Alfonso Ugarte, los servicios expresos y los regulares desviarán su recorrido por las avenidas Lampa y Emancipación, pero no tendrán paradas. Las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España estarán cerrados temporalmente (Ver mapa).

Corredor Azul

En este caso, cuando la sagrada imagen pase por la avenida Tacna los buses irán por las avenidas Caquetá, Alfonso Ugarte, Nicolás de Piérola, entre otras, en ambos sentidos. Cuando llegue a la avenida Garcilaso de la Vega los buses circularán por las avenidas Caquetá, Alfonso Ugarte y Guzmán Blanco, entre otras, en ambos sentidos (Ver mapa).

Sobre servicio extraordinario 08 circulará por las avenidas Bolivia y jr. Washington para retornar por la av. Uruguay hacia San Martín de Porres. Cuando la procesión ingrese a las avenidas Venezuela, Uruguay y Bolivia, los buses irán por la av. Óscar R. Benavides y Tingo María, en ambos sentidos (Ver mapa).

Uso del Paseo Colón será de exclusivo uso del Corredor Morado. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

Corredor Morado

Cuando la imagen acompañada de sus fieles pase por la avenida Tacna, el servicio 412 llegará solo hasta el jirón Virú con la av. Prolongación Tacna, para retornar a San Juan de Lurigancho (Ver mapa).

Aerodirecto

Este servicio iniciará y culminará su recorrido en la Plaza 2 de Mayo cuando la procesión se encuentre en la av. Nicolás de Piérola, en el centro de Lima (Ver mapa).

Rutas Convencionales

Para estos casos, la ATU señala que se utilizarán avenidas alternas. Circularán por avenidas como Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, 28 de Julio. Abancay, Miguel Grau, Jorge Chávez, Mariano Cornejo, Tingo María, jr. Zorritos, jr. Washington, entre otras, de acuerdo al desplazamiento de la procesión y el cierre de vías.

La ATU precisa que se informará sobre los desvíos de manera oportuna a través de las redes sociales, en caso de que la PNP disponga el cierre de más calles y avenidas.