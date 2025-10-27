La delincuencia no perdona y en pleno de estado de emergencia, sujetos robaron una joyería cerca a Palacio de Gobierno y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) llevándose prendas (anillos, collares y otros) valorizadas en 1 millón de soles.

Cámaras de las imágenes de seguridad captaron el momento del robo que al menos duró dos horas. Los ladrones ingresaron a través de un forado en el baño de una tienda contigua. Pese a estar con capuchas y gorras, pudieron ser identificados.

América Noticias precisó que los facinerosos habrían planificado el robo ya que utilizaron herramientas como combas, cinceles y una cortadora de concreto.

Durante el atraco, las cámaras captaron a los delincuentes sustrayendo joyas de las vitrinas y guardándolas en sus bolsillos y en bolsas más grandes.

Actuaron con más cómplices

En el hecho que ocurrió la madrugada del sábado 25 de octubre, también se ve la participación de un sujeto más que llegó a las 3:11 a. m. Este vigila que no haya cerca la Policía y ayuda a salir al último ladrón con más sacos llenos de joyas.

Hasta el momento las autoridades competentes no han respondido al respecto sobre la falta de personal de seguridad en el momento del robo, ni porqué no se activaron las alarmas del establecimiento, siendo un lugar céntrico.

¿Qué hacer en caso de un delito?

Si eres testigo o víctima de la delincuencia, no dudes en llamar a la Policía Nacional del Perú a su Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. También cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. Asimismo, es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.