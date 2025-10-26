El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, afirmó que el Consejo de Ministros viene evaluando un toque de queda en Lima Metropolitana y el Callao, como parte del estado de emergencia aprobado por el Poder Ejecutivo por 30 días.

A su salida del evento por el Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional, el titular del Interior manifestó que el Gobierno sigue evaluando el proceso del estado de emergencia en la capital y la provincia constitucional.

“Vamos a seguir implementando esta política que viene desde el Gobierno. Vamos a seguir siendo firmes, no hay espacio para la delincuencia, vamos a seguir trabajando”, expresó a los periodistas.

“No, eso (el toque de queda en Lima y Callao) está en evaluación del Consejo (de Ministros) Eso lo veremos. Estamos en sesión permanente, seguimos evaluando todo este proceso del estado de emergencia”, agregó.

Como se recuerda, el presidente José Jerí anunció la declaratoria del estado de emergencia por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao, a fin de contener el aumento de delitos violentos que se ha registrado en los últimos meses.

En un mensaje a la Nación, que duró apenas 40 segundos, el mandatario informó que la medida regirá a partir de las 00:00 horas del miércoles 22 de octubre.

Durante el estado de emergencia se aplica lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución Política, en lo que concierne a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y de tránsito en el territorio.

“Para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación”, refiere el decreto supremo que oficializó la medida de excepción.

Además, estará prohibido el tránsito de dos personas adultas en vehículos menores motorizados de la categoría vehicular.