Audiencia universitaria en UCSUR: El presidente Jerí respondió a jóvenes estudiantes

El presidente José Jerí participó ayer en la segunda audiencia universitaria organizada por El Comercio, con el apoyo técnico de IDEA Internacional, como un espacio de diálogo entre estudiantes, autoridades y líderes institucionales. “Nosotros somos una gestión de transición con un objetivo claro: acercarnos a la ciudadanía en base al diálogo para buscar una reconciliación”, reiteró el mandatario durante su intervención inicial.
Esta audiencia se desarrolló en la Universidad Científica del Sur y reunió a más de un centenar de universitarios que, tras un taller previo, formularon preguntas sobre temas como empleo juvenil, inseguridad, educación y transparencia. En su intervención, el mandatario aprovechó para recordar los eventos de diálogo en los que participó cuando era estudiante universitario.
Durante el evento, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio, destacó la necesidad de abrir canales de comunicación, como estos espacios, en un contexto preelectoral.
“El nivel de desconexión [de la población] con la política nos preocupa mucho. Por eso, espacios como este contribuyen a generar mayor participación ciudadana, que es clave para el desarrollo y para nuestra democracia”, señaló.
En tanto, José Dextre Chacón, presidente fundador de la Universidad Científica del Sur, instó a los jóvenes a asumir con conocimiento su rol ciudadano: “Definir el futuro del Perú demanda preocuparnos del bienestar, del diálogo y de la actitud científica de buscar evidencia. La universidad tiene el deber de formar ciudadanos libres que tomen decisiones sustentadas en el conocimiento”, precisó.
En tanto, el embajador de la Unión Europea en el Perú, Jonathan Hatwell, resaltó la importancia de estos espacios para fortalecer la democracia: “La Unión Europea comparte con el Perú los valores de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. Lo más importante es que el voto sea informado y comprometido”.
Participación clave
El evento también contó con la presencia del congresista Héctor Acuña (Honor y Democracia), quien respondió siete preguntas sobre temas claves como violencia de género, representación política y medio ambiente. La jornada iba a contar con la presencia de otros tres congresistas, pero estos cancelaron su participación horas antes de la asamblea.
La reunión se realizó por cerca de tres horas, donde los jóvenes dialogaron con las autoridades a fin de involucrarse más en la toma de decisiones sobre el país.
Para el cierre del evento, Percy Medina, jefe de Misión para el Perú de IDEA Internacional, felicitó al Diario por la iniciativa conjunta y resaltó la importancia de este tipo de espacios de diálogo para promover la democracia en el Perú.
Las audiencias universitarias son espacios que buscan fomentar la participación cívica y el voto informado entre los jóvenes, especialmente entre los más de dos millones y medio de peruanos que votarán por primera vez en las próximas elecciones del 2026.
Toda decisión en el Estado está íntimamente relacionada. Si no generamos condiciones macroeconómicas de atracción de nuevas inversiones, no va a haber mayor oportunidad de que nuestros jóvenes puedan acceder a un mercado laboral que tenga las condiciones mínimas.
El reto es equilibrar condiciones e infraestructura con capacidades humanas. No basta con construir hospitales; debemos garantizar personal, recursos y sostenibilidad. Antes de proyectar nuevas obras, el Estado debe asegurar que los centros existentes funcionen plenamente.
Es necesario actualizar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. La actualización normativa debe darse en función de que cada región tenga mayores capacidades. El objetivo va a ser buscar regiones fuertes, con autoridades que tengan mayor asertividad en sus decisiones y que estén comprometidas.
La lucha contra la inseguridad es un problema debido al abandono de las autoridades que debieron haber asumido un rol protagónico. Hay que revisar el marco normativo, pero sobre la base de un diálogo objetivo. Además, hay que darle sentido al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que, con el tiempo, se ha vuelto un espacio burocrático.
La crisis del país radica en la falta de autoridades competentes y en el abandono de la meritocracia. Los cargos deben ganarse por concurso y capacidad, no por influencias. Los jóvenes tienen la oportunidad de cambiar esa realidad con un voto responsable en las próximas elecciones.
El Congreso vive una crisis de credibilidad difícil de revertir; estamos golpeados. Más allá del descrédito, se necesitan hechos: derogar leyes pro crimen, rendir cuentas y abrir audiencias públicas. Recuperar la confianza ciudadana requiere autocrítica, exposición y corregir errores desde adentro.
El problema no solo está en el Congreso, sino también en ministerios y gobiernos locales. Nos falta tener una contraloría y una Procuraduría General mucho más sólida e independiente. Menos corrupción requiere mejor educación y funcionarios preparados, porque la transparencia empieza con una formación de calidad.
La violencia y la inseguridad persisten por la debilidad institucional. La defensoría, Ministerio de la Mujer y policía deben reformarse y actuar con firmeza. Pero considero que la raíz del cambio sigue siendo la educación. Hay que formar mejores personas, porque es la única vía hacia un país más justo.
No todo requiere una ley. Las normas ayudan a organizarse, pero también deben tomar acción las personas que están a cargo de alguna institución. La transparencia debe partir de ellas. La ciudadanía es el mejor fiscalizador. Las rendiciones de cuentas deben ser públicas y sancionar a las autoridades que no las cumplan. Las audiencias abiertas fortalecen la confianza.
Si lo dejamos a voluntad de los partidos, como ya estamos experimentando, la participación de los jóvenes es mínima. Debe garantizarse su participación, como ocurrió con las mujeres, cuya presencia creció gracias a las cuotas. La combinación de experiencia y conocimiento es clave.
No se está respondiendo a este compromiso que tenemos con organismos internacionales. El ecosistema está cambiando. Faltan nuevas áreas marinas protegidas y necesitamos controlar la tala de árboles. Se deben coordinar acciones sostenibles: proteger el agua, el aire y los ecosistemas es vital para el futuro.
