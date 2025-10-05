Audiencia universitaria en la USIL: congresistas respondieron a las demandas de jóvenes con miras a las elecciones del 2026

Jóvenes universitarios y congresistas compartieron un mismo espacio para dialogar sobre los temas que más preocupan a esta nueva generación. Ayer, la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) fue sede de la primera audiencia universitaria organizada por El Comercio, con el apoyo de IDEA Internacional.

El encuentro reunió a los congresistas Adriana Tudela (Avanza País), Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), Alejandro Cavero (Avanza País) y Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) para un intercambio directo sobre educación, empleo, salud mental, transporte, corrupción e inseguridad ciudadana.

Las preguntas fueron elaboradas por los propios jóvenes en un taller previo que promovió la reflexión colectiva y el análisis de propuestas. “Nosotros tenemos un compromiso no solamente con la información, sino con el servicio y en esa línea es que nacieron las audiencias. La idea es fortificar la relación entre los jóvenes y las autoridades”, señaló Carlos Salas, subdirector periodístico de El Comercio.

Luis Egúsquiza, oficial de Programas de IDEA Internacional, destacó el tono constructivo del diálogo: “Se han presentado ideas claras y propuestas en un ambiente de verdadero ejercicio ciudadano”, expresó.

Este tipo de espacios busca promover la participación activa de los jóvenes en la vida política y social del país, impulsando el diálogo con miras a las elecciones del 2026, donde 2,5 millones de jóvenes ejercerán su derecho al voto por primera vez.

La audiencia en la USIL es la primera de una serie de encuentros que organizará este Diario en distintas universidades del país.

1 Pregunta de Nicole Escobedo: ¿Cómo aumentar el presupuesto y mejorar la salud mental? Respuesta de Adriana Tudela: "El Ministerio de Salud cuenta con presupuesto para implementar programas de salud mental, pero no se ejecuta. El Congreso puede fiscalizar y promover leyes complementarias, como la que impulsé para incluir mensajes preventivos en noticias sobre suicidios, pero no se reglamenta. Es vital mejorar el gasto y priorizar la salud mental en la agenda pública" 2 Pregunta de Ricardo Cuervo: ¿Cómo fortalecer la fiscalización del Congreso y fomentar un ambiente salutogénico? Respuesta de Ernesto Bustamante: “El sistema de salud está centrado en construir hospitales grandes cuando debería priorizar la atención primaria y la prevención. Hay miles de centros sin médicos ni equipos. Debemos incentivar chequeos, vacunación y usar telemedicina, sobre todo en salud mental. También urge mejorar la coordinación entre el Minsa y las regiones para una gestión más eficaz” 3 Pregunta de Manuel Ocampo: ¿Qué medidas impulsará para restringir la liberación de criminales? Respuesta de Ruth Luque: “El endurecimiento de penas no ha resuelto la inseguridad. Se aprueban leyes que no cambian la realidad y, a veces, debilitan investigaciones. Es urgente una reforma integral de la Policía, con control de redes de corrupción, y fortalecer las herramientas institucionales para enfrentar el crimen organizado” 4 Pregunta de Vania Salazar: ¿Cómo asegurar el seguimiento riguroso de casos de sicariato y extorsión? Respuesta de Ernesto Bustamante: “He vivido la extorsión desde los años del terrorismo, cuando era común recibir amenazas. Hoy el problema persiste y muchos pagan por miedo. Hay que enfrentar la extorsión sin ceder y sancionar con prisión efectiva a los responsables. La Fiscalía debe dejar de liberar detenidos por falta de pruebas y coordinar mejor con la Policía para lograr condenas firmes” 5 Pregunta de Priscila Quiroz: ¿Cómo fomentar la internacionalización de las pymes peruanas? Respuesta de Alejandro Cavero: “El 80% de las empresas son micro y pequeñas. Para conectarlas al mundo debemos crear un ecosistema competitivo con infraestructura, tecnología y capital humano. Chancay abre oportunidades, pero hay que unirlo al resto del país. También impulsar zonas económicas especiales. La clave es producir con valor agregado y simplificar el entorno empresarial” 6 Pregunta de Francesca Centeno: ¿Qué medidas impulsará para proteger a jóvenes de abusos laborales? Respuesta de Adriana Tudela: “Más del 70% de los peruanos trabaja en la informalidad, pero se legisla pensando en la minoría, que es formal. Tenemos una normativa rígida que desincentiva la contratación y el crecimiento de las mypes. Debemos eliminar trabas burocráticas y fortalecer a la Sunafil. Legislar según la realidad es clave para proteger a los jóvenes” 7 Pregunta de Leonardo Becerra: ¿Qué medidas propone para fortalecer la gestión de la ATU? Respuesta de Alejandro Cavero: “El transporte en Lima refleja la falta de planificación y coordinación estatal. Sería ideal crear una unidad ejecutora autónoma para líneas del metro, con contratos sólidos. La ATU debe tener competencias unificadas, capacidad de gestión de infraestructura y articularse con la Municipalidad de Lima para garantizar un sistema integrado" 8 Pregunta de Lia Diaz: ¿Qué propone para garantizar la idoneidad y ética de candidatos? Respuesta de Ruth Luque: “Debemos mantener la prohibición de postular a condenados en primera instancia y rechazar el retorno de la inmunidad parlamentaria. Es esencial fortalecer la Comisión de Ética en el Congreso. Los partidos deben usar los fondos públicos para formar cuadros éticos y promover representación real de pueblos indígenas y mujeres”

9 Pregunta de Luciana Lucana: ¿Qué acciones impulsará para reducir la brecha educativa? Respuesta de Alejandro Cavero: “El presupuesto educativo se destina sobre todo a planillas sin exigir meritocracia ni resultados. Urge invertir más en infraestructura escolar, especialmente rural, y reformar la gestión docente. En educación superior, el Estado debe fortalecer universidades públicas, garantizar estándares y frenar la creación populista de nuevas universidades" 10 Pregunta de Francisco Salazar: ¿Cómo asegurar la adecuada asignación del gasto público para capacitar docentes? Respuesta de Adriana Tudela: “El problema no es el presupuesto, sino la pérdida de meritocracia. Desde el Congreso se aprobaron leyes que deshicieron la reforma magisterial, debilitando la evaluación y premiando la permanencia sin mérito. Los sindicatos priorizan intereses propios sobre la educación. Urge recuperar la exigencia y sancionar el mal uso de recursos públicos”