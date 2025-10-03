Indignación de dirigentes, alta demanda de pasajeros e intervenciones policiales: así se vivió el paro de transportistas

Las principales vías de la ciudad lucieron con una marcada reducción de vehículos de transporte público el día de ayer, 2 de octubre. Debido a la escases de unidades, los usuarios tuvieron que esperar por varios minutos, optar por otras líneas o elegir viajar en autos colectivos. Ese fue el escenario que dejó el paro parcial de transportistas en contra de la extorsión y el sicariato que enfrentan a diario. De acuerdo a algunos representantes gremiales, el 70% de las empresas de transporte acataron la medida, deteniendo sus operaciones. El Comercio cubrió en primera línea los principales puntos de concentración y conversó con los afectados.

Asimismo, uno de los hechos que dejó la jornada fue la reunión que sostuvieron miembros del Congreso con representantes del sector transporte. Tras varias horas, al promediar las 6 y 30 de la tarde, se acordó finalmente la creación de un grupo de élite que contrarreste la extorsión en el transporte público.

Según explicó Martín Valeriano, uno de los dirigentes que promovió el paro, a El Comercio, se trata de un proyecto de ley que los parlamentarios presentarán ante el Pleno en 30 días aproximadamente. Para ello, deberán elaborarlo en los siguientes 10 a 15 días. La iniciativa contemplará agilizar el proceso existente entre la detención del delincuente y su juzgamiento.

Valeriano dijo que si bien no están satisfechos del todo con lo acordado, sí considera que es un primer paso positivo. Agregó que ahora lo que sigue es buscar que se respete el acta de compromiso del 11 de abril del 2024, firmada por los tres poderes del Estado y otras instituciones. Esta contempla un trabajo articulado del gobierno, que se indemnice a deudos, entre otros acuerdos.

Por otro lado, hasta el cierre de esta nota se esperaba la concentración de jóvenes pertenecientes a la denominada ‘Generación Z’, quienes días atrás marcharon y protestaron en contra del gobierno y algunas de sus medidas. Ellos ya habían manifestado que iban a marchar esta noche.

El sentir de los transportistas

Uno de los puntos de encuentro fue el paradero de Puente Nuevo, en El Agustino. A las 7 de la mañana se congregó una parte importante del sector transporte en dicho lugar. En diálogo con El Comercio, uno de los principales dirigentes, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), destacó la ausencia de vehículos de transporte público en la zona. “Pedimos mil disculpas a los pasajeros por las acciones que estamos tomando en estos momentos, pero rogamos que por favor nos entiendan. ¡Nos están matando!”, expresó.

Más del 70% del transporte público detuvo sus operaciones en protesta contra la extorsión y el sicariato que afecta al sector. Foto: GEC.

“Saludamos a las empresas que se han sumado a esta medida de fuerza. El Estado, en su conjunto, debe tener la voluntad política de solucionar el problema de la inseguridad que hoy enfrentan los conductores, quienes son asesinados a diario. Si no hay solución, extenderemos nuestras medidas de protesta. No podemos permitir que este gobierno sea tan indolente”, añadió.

Por su parte, Waldo Poma, secretario y dirigente de Anitra, declaró a este diario que un conductor paga aproximadamente 10 soles diarios en cupos para poder trabajar. “Cerca del 90% de las empresas de transporte pagan cupos. Hubo un notable incremento, ya que el año pasado era solo el 30%. Ojo, el hecho de que algunas unidades hayan decidido operar no significa que la situación esté controlada; significa que, lamentablemente, esta problemática se ha normalizado. Eso es peligroso para nuestra sociedad. Debemos sensibilizarnos ante la criminalidad y hacerle frente”, señaló.

En tanto, el representante de la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte del Perú, Cristóbal Roca, manifestó que las extorsiones no solo afectan al sector transporte, sino también a otros rubros comerciales. “La culpa es del Estado, porque no hace nada contra la criminalidad. Pido al gobierno que de solución inmediata a nuestras necesidades. La delincuencia sigue creciendo”, advirtió.

Desde las 7 de la mañana, El Comercio cubrió en primera línea el punto de concentración de los gremios, que luego se trasladaron a Acho y finalmente al frontis del Congreso. Foto: GEC.

Por otro lado, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, informó a este diario que las unidades que circulan por la Carretera Central paralizaron completamente sus operaciones, al igual que los paraderos de Cieneguilla, Manchay, Carabayllo, Comas y la gran mayoría de San Juan de Lurigancho.

“Más del 70% de las unidades han parado. Las únicas unidades que vemos operando están en algunos puntos de la Panamericana. Nuestro objetivo es llegar al Congreso para presentar una propuesta de articulación entre la PNP, la Fiscalía y el Poder Judicial, con el fin de sancionar de manera más efectiva a los delincuentes”, explicó.

Edmundo Arzapalo, dirigente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, añadió que “es preocupante lo que vivimos día a día con tanta extorsión. Las autoridades no actúan con celeridad, y eso nos indigna muchísimo. Esta lucha es de todos los peruanos, desde los pequeños hasta los grandes empresarios. Nos afecta a todos”.

Pocas unidades de transporte operaron, lo que resultó en una gran demanda de pasajeros. Foto: GEC.

Al consultar a los cobradores de las unidades que sí decidieron operar, sobre la situación que atraviesan, indicaron que su principal motivación de salir a las calles es la necesidad de subsistir y llevar alimento a sus familias. Además, el equipo de El Comercio conversó con diversos pasajeros que esperaban un bus; muchos manifestaron que los vehículos tardaban en llegar y que debían esperar largas horas debido a la escasez de unidades para la alta demanda de usuarios.

Recorrido y presencia policial

Tras concentrarse en Puente Nuevo, los transportistas se dirigieron hacia Plaza de Acho a las 10:30 am y, finalmente, se trasladaron al frontis del Congreso. Su objetivo fue ingresar y hacer llegar sus propuestas, cosa que consiguieron alrededor del mediodía. Los manifestantes estuvieron acompañados por efectivos policiales encargados de mantener el orden. El despliegue policial fue amplio y numeroso durante la jornada.

En entrevista con El Comercio, el general PNP Enrique Hugo Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima Centro, informó que más de 3 mil efectivos fueron desplegados específicamente por el paro. “Durante las primeras horas de la mañana hemos tenido tres incidentes. El primero fue en el óvalo Zapallal, donde algunos manifestantes intentaron tomar la vía, pero se controló; luego en Manchay, en el óvalo Santa Rosa, ocurrió algo similar; así como en Villa María del Triunfo. Además, muchas unidades de transporte informal no bloquearon las vías, pero sí paralizaron levemente. Estamos restableciendo el orden para lograr la viabilidad”, detalló.

Por su parte, el general PNP Manuel Vidarte, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, comentó a este Diario que los efectivos policiales se encuentran distribuidos en 341 paraderos de Lima Metropolitana para evitar confrontaciones. “En caso de observarse bloqueo de vías, se coordina inmediatamente con la Región Policial Lima para que personal especializado aplique el uso de la fuerza y restablezca la transitabilidad”, indicó.

Desde el mediodía, los transportistas permanecieron en las inmediaciones del Congreso. Foto: GEC.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo informó en exclusiva a El Comercio que durante la jornada de ayer, la policía intervino a un total de 17 personas por haber alterado el orden, ya sea mediante disturbios, extorsión u otras acciones que afectaron el libre tránsito.

Hechos que marcaron la jornada

Además de Puente Nuevo, otros puntos de concentración de manifestantes fueron: los distritos de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Santa Anita, San Juan de Lurigancho y Puente Piedra. Empresas como Orión, Lorito, Etusa, Santo Cristo encabezaron la suspensión pactada como parte de esta medida de protesta.

Asimismo, cabe decir que se produjeron algunos actos de violencia durante el paro. Por ejemplo, un grupo de transportistas pinchó las llantas de al menos cinco buses que sí prestaron servicio el día de ayer, sin importarles la seguridad de los pasajeros que llevaban a bordo.

El mismo incidente se replicó en Puente Piedra, en la carretera Panamericana Norte, donde un grupo de transportistas realizó un plantón en el óvalo Zapallal, bloqueando la circulación de las unidades que intentaron mantener su servicio. En ese contexto, manifestantes pincharon la llanta de un bus público que había salido a laborar.

En tanto, buses de la empresa Translima bloquearon el cruce de las avenidas Ayacucho y Benavides, en el distrito de Surco, hecho que causó gran caos vehicular. En los videos compartidos por algunos usuarios, se puede ver a diversos automóviles detenidos en fila, sin poder avanzar. Muchos de ellos optaban por ir contra el tránsito para tomar otra ruta, mientras que otros invadían la berma central de la avenida Ayacucho para escapar del embotellamiento.

Además del sector transporte, otros gremios se sumaron a la manifestación. Hablamos, por ejemplo, del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP), que reclamó por pensiones más dignas para maestros. Del mismo, gremios del sector salud también protestaron y se concentraron en el frontis del Congreso.

Otro sector que se hizo sentir durante la jornada de ayer, fue el de construcción. Ellos recorrieron la avenida Salaverry para hace run plantón frente al Ministerio de Trabajo, para posteriormente marchar hacia la avenida Abancay y concentrarse junto a los demás grupos.