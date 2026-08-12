Actualmente se trabaja en la adecuación de estaciones estratégicas como La Cantuta, Chaclacayo y conexiones en el Cercado de Lima. Foto: GEC
Actualmente se trabaja en la adecuación de estaciones estratégicas como La Cantuta, Chaclacayo y conexiones en el Cercado de Lima. Foto: GEC
Por Redacción EC

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey Rey, se pronunció sobre la actual situación del tren Lima-Chosica (vagones y locomotoras de la empresa Caltrain), traídos por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), durante la gestión de Rafael López Aliaga.

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