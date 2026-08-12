El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey Rey, se pronunció sobre la actual situación del tren Lima-Chosica (vagones y locomotoras de la empresa Caltrain), traídos por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), durante la gestión de Rafael López Aliaga.

“Hay que decir la verdad, no se trató exactamente de una donación, ha sido una compra, una compra del municipio de Lima a la empresa Caltrain”, dijo el titular del MTC en RPP.

La Municipalidad Metropolitana de Lima inició las pruebas técnicas y la marcha en vacío (sin pasajeros) del material rodante del proyecto del tren Lima–Chosica el 11 de diciembre de 2025. Foto: GEC

Afirmó, además, que no se trató de una donación, sino más bien de “una adquisición autorizada por el propio municipio”, pues “se pagó a Caltrain una cantidad de millones de dólares”.

Rey Rey sostuvo que iniciar las operaciones del tren Lima-Chosica demanda una gran inversión técnica, puesto que la infraestructura debe adaptarse de manera que las velocidades competitivas puedan superar a las del transporte terrestre convencional.

En esa misma línea, indicó sobre una propuesta de adenda por parte del concesionario de la vía férrea para establecer una tarifa social económica, que determinaría que el Estado peruano garantice un ingreso mínimo anual a la operadora.

Pruebas técnicas del tren de Lima

El pasado 11 de diciembre, la Municipalidad Metropolitana de Lima inició las pruebas técnicas y la marcha en vacío (sin pasajeros) del material rodante del proyecto del tren Lima–Chosica. Estos recorridos de prueba abarcan el tramo desde la estación Monserrate y el Parque de la Muralla hasta Chosica para verificar la compatibilidad de la vía, el sistema mecánico y los tiempos de recorrido.

Además, se presentó el Plan de Mantenimiento Preventivo que se ejecutará progresivamente en un total de 90 coches y 19 locomotoras que conforman el material rodante. Cabe señalar que el objetivo principal es que las unidades se encuentren en óptimas condiciones para entrar próximamente en operación.