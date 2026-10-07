Augusto Ávila es el nuevo superintendente de la Sutran del gobierno de Keiko Fujimori. (Foto: Senamhi)
Augusto Ávila es el nuevo superintendente de la Sutran del gobierno de Keiko Fujimori. (Foto: Senamhi)
Por Redacción EC

El Gobierno designó a Augusto Ovidio Ávila Callao como el nuevo jefe de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran). Esta medida se oficializó mediante una resolución suprema publicada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el 7 de octubre.

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