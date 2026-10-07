El Gobierno designó a Augusto Ovidio Ávila Callao como el nuevo jefe de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran). Esta medida se oficializó mediante una resolución suprema publicada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el 7 de octubre.

La norma legal lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini. Esta disposición cubre la plaza que se encontraba vacante tras las últimas evaluaciones técnicas en la institución.

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El nombramiento de Ávila ocurre para cubrir la plaza que se encontraba vacante desde setiembre de este año, cuando el Ejecutivo dio por concluida la gestión de Gilmer Álvarez Zapata como superintendente. El ahora extitular de Sutran dejó el puesto tras haber sido designado en noviembre del 2025 durante la gestión del exministro Aldo Prieto durante el gobierno de José Jerí.

Augusto Ávila es el nuevo superintendente de la Sutran del gobierno de Keiko Fujimori.

Desde esa fecha, el cargo había sido encargado a Adrián Zárate Reyes, quien se desempeñó en las funciones de forma provisional. Este cambio había sido formalizado con Rafael Rey como ministro de Transportes y Comunicaciones.

Hoja de vida del nuevo jefe de Sutran

El nuevo superintendente, Augusto Ávila, cuenta con experiencia previa en diferentes organismos del aparato estatal peruano. El letrado se desempeñó como asesor del Despacho Viceministerial de Desarrollo de Agricultura Familiar durante el mes de agosto.

Anteriormente ocupó el cargo de gerente general en el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) entre febrero y noviembre de 2025. El profesional también asumió la gerencia general del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles en julio de 2024.

Su legajo registra además labores en la Procuraduría General del Estado durante el periodo 2022. Ahora entra a la Sutran como parte de las designaciones que ha hecho el gobierno de Keiko Fujimori en sus primeros meses de gestión.